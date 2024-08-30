Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών απαίτησε χθες Πέμπτη τον «άμεσο» τερματισμό της μεγάλης κλίμακας, πολύνεκρης στρατιωτικής επιχείρησης που διεξάγει ο στρατός του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τα δεινά των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας «πέραν» όσων μπορεί να «υπομείνει οποιονδήποτε ανθρώπινο ον».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις από την πλευρά τους ανακοίνωσαν πως σκότωσαν επτά παλαιστίνιους μαχητές τη δεύτερη ημέρα της επιχείρησης εναντίον ένοπλων κινημάτων, στην οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 16 άνθρωποι σε 48 ώρες.

Εκφράζοντας τη «βαθιά ανησυχία» του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε χθες Πέμπτη μέσω X να υπάρξει «άμεσος τερματισμός τους», καταδικάζοντας «σθεναρά τις απώλειες ανθρωπίνων ζωών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών».

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ προειδοποίησε εναντίον της συνέχισης «στρατιωτικών επιχειρήσεων πλησίον νοσοκομείων» και υπογράμμισε πως έχουν υποστεί «σοβαρές ζημιές» υποδομές, με το ρεύμα και τις τηλεπικοινωνίες να έχουν κοπεί σε κάποιες περιοχές.

Ο ισραηλινός στρατός άρχισε αυτή την επιχείρηση, που χαρακτηρίζει «αντιτρομοκρατική», προχθές Τετάρτη, στέλνοντας στήλες τεθωρακισμένων στην Τζενίν, στην Τούμπας και στην Τούλκαρεμ, καθώς και σε καταυλισμούς προσφύγων κοντά τους, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, όπου είναι ενεργές διάφορες παλαιστινιακές ένοπλες παρατάξεις.

Μέχρι χθες έκανε λόγο για εννιά μαχητές νεκρούς, προτού ανακοινώσει πως σκοτώθηκαν άλλοι επτά: δυο στην Τζενίν, άλλοι πέντε, κρυμμένοι κατ’ αυτόν «μέσα σε τζαμί», στην καταυλισμό Νουρ Σαμς της Τούλκαρεμ. Ο ένας φέρεται να ήταν ηγετικό στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, οργάνωσης-συμμάχου της Χαμάς.

Το κίνημά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του.

Ωστόσο σύμφωνα με τον επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στην Τούλκαρεμ, τον Μουστάφα Τακάτκα, οι πέντε μαχητές σκοτώθηκαν όταν «ρουκέτα έπληξε σπίτι», χωρίς να έχει προηγηθεί μάχη.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής έκανε επίσης για 16 νεκρούς. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, ήταν δυο έφηβοι, 13 και 17 ετών· ο ισραηλινός στρατός τους χαρακτήρισε «τρομοκράτες».

Οι συγκρούσεις συνεχίζονταν χθες το απόγευμα στην Τζενίν, ενώ ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούσαν στην Τούλκαρεμ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αποσύρθηκαν πάντως από τον καταυλισμό προσφύγων στην Τούμπας, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Το Ισραήλ θέλει να «ασκήσει πίεση στην αντίσταση», αλλά κάθε «σιωνιστική κλιμάκωση» την ενισχύει, είπε από την Τούμπας ο Μοχάμεντ Μανσούρ, τοπικός πολιτικός.

Σύμφωνα με τη Λέσχη Παλαιστινίων Φυλακισμένων, τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την Τετάρτη. Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για δέκα συλλήψεις.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις σε αυτόνομα παλαιστινιακά εδάφη είναι στην πράξη καθημερινές στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967. Πολύ σπάνια όμως έχουν τέτοιο εύρος.

Από το ξέσπασμα του πολέμου του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος διανύει την 329η ημέρα του, η βία στην Δυτική Όχθη απογειώθηκε.

Ο ΟΗΕ ανέφερε προχθές Τετάρτη ότι τουλάχιστον 637 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί εκεί έκτοτε. Στην άλλη πλευρά, τουλάχιστον 19 Ισραηλινοί, ανάμεσά τους στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στη Λωρίδα της Γάζας, που εξακολουθεί να σφυροκοπεί ο ισραηλινός στρατός που εμπλέκεται επίσης σε χερσαίες μάχες, η πολιτική προστασία έκανε λόγο χθες για οκτώ νεκρούς σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη της Γάζας (βόρεια). Άλλοι τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε πλήγμα drone στη Ράφα (νότια), δήλωσε ιατρική πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες πως κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών σκότωσαν «δεκάδες» μαχητές, ανάμεσά τους έναν που είχε συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, κατ’ αυτές.

Ο ισραηλινός στρατός λέει πως συνεχίζει τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Ράφα, στην περιοχή της Χαν Γιούνις (νότια) και στην περιφέρεια της Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά).

Εκτοπισμένοι επέστρεψαν χθες σε ανατολικούς τομείς της πόλης αυτής — βρήκαν τα σπίτια τους κατεστραμμένα, κάποια ισοπεδωμένα.

«Τα χάσαμε όλα», έλεγε ο Ιμπραήμ αλ Ταμπάαν προσπαθώντας να περιμαζέψει κάποια πράγματα από τα συντρίμμια.

«Τι απέγινε η στοιχειώδης ανθρωπιά μας;» διερωτήθηκε χθες η Τζόις Μισούγια, μεταβατική επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, απευθυνόμενη στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, χαρακτηρίζοντας τα δεινά των κατοίκων της Γάζας πέραν αυτού θα μπορούσε «να υπομείνει οποιοδήποτε ανθρώπινο ον».

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι 2,4 εκατ. κάτοικοι του παλαιστινιακού θυλάκου έχουν εκτοπιστεί, συχνά πολλές φορές, τους προσεχώς 11 μήνες της ένοπλης σύρραξης.

Μοναδική αχτίδα ελπίδας: στέλεχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε χθες πως οι ισραηλινές αρχές αποδέχθηκαν να γίνει σειρά «ανθρωπιστικών παύσεων», τριών ημερών η καθεμιά, και αρκετών ωρών καθημερινά, στον παλαιστινιακό θύλακο, ώστε να αρχίσει από την Κυριακή εκστρατεία εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας, αφού ανακοινώθηκε ο εντοπισμός του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος έπειτα από 25 χρόνια.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε προχθές το βράδυ ότι δεν θα πρόκειται για «κατάπαυση του πυρός ώστε να γίνει εμβολιασμός κατά της πολιομυελίτιδας» αλλά για «τη διάθεση ορισμένων περιοχών» στη Λωρίδα της Γάζας προς τον σκοπό αυτό.

Η επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.199 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Άλλοι 251 άνθρωποι απήχθησαν εκείνη την ημέρα, από τους οποίους 103 συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακο, πλην όμως 33 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις

Κοντά στα σύνορα με τη Γάζα συγκεντρώθηκαν χθες μέλη οικογενειών ομήρων στην ισραηλινή πλευρά· φώναζαν με τηλεβόες μηνύματα στους δικούς τους, με την ελπίδα πως θα τους ακούσουν.

Η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις επαναβεβαίωσε χθες Πέμπτη την υποστήριξή της στο δικαίωμα του Ισραήλ να «αμύνεται» και απάντησε «όχι» στην ερώτηση εάν, στην περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος τον Νοέμβριο, θα εξέταζε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αναστολή παραδόσεων όπλων στο Ισραήλ.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 40.602 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού κινήματος, που δεν διευκρινίζει πόσοι ήταν μαχητές και πόσοι άμαχοι. Σύμφωνα πάντως με τον ΟΗΕ, τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

Πηγή: skai.gr

