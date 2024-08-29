Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε σήμερα, Πέμπτη «πέντε τρομοκράτες που κρύβονταν σε τζαμί» στην Τουλκάρεμ, κατά τη δεύτερη ημέρα «αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων» σε πολλές πόλεις και καταυλισμούς προσφύγων στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Χθες ο στρατός του Ισραήλ είχε επισημάνει ότι «εξουδετέρωσε» εννέα Παλαιστίνιους μαχητές σε επιχειρήσεις του στη Τζενίν, την Τουλκάρεμ, την Τούμπας και τους καταυλισμούς προσφύγων που βρίσκονται στις πόλεις αυτές της Δυτικής Όχθης, όπου είναι ιδιαίτερα ενεργές ένοπλες ομάδες Παλαιστινίων που μάχονται κατά του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο αριθμός των νεκρών από τη μεγαλύτερη επιχείρηση που έχει εξαπολύσει το Ισραήλ στο έδαφος εδώ και δεκαετίες ανήλθε σε 12 και τουλάχιστον 22 τραυματίστηκαν και 20 έχουν συλληφθεί, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε το Ισραήλ να τερματίσει αμέσως την επιχείρησή του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και καταδίκασε σθεναρά τις απώλειες ζωών μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Το Παλαιστινιακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Al-Haq και το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Al Mezan έχουν προειδοποιήσει για την κλιμάκωση της βίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη χρήση τακτικών από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Σε κοινή δήλωση, οι οργανώσεις κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να «επέμβει άμεσα και να εφαρμόσει αντίμετρα κατά του Ισραήλ όπως απαιτείται από το διεθνές δίκαιο».

«Οι οργανώσεις μας προειδοποιούν για ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη, με τη χρήση τακτικών που αντικατοπτρίζουν αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στη γενοκτονική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα, ιδιαίτερα επιθέσεις σε νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και τη χρήση υπερβολικής και αδιάκριτης βίας», ανέφεραν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.