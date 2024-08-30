Μεξικό: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε καραβάνι μεταναστών - Τρεις νεκροί

Δυο υπήκοοι Νικαράγουας -άνδρας και μικρό κορίτσι- και μια υπήκοος Ισημερινού έχασαν τη ζωή τους όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μετανάστες που κινούνταν ομαδικά, πεζή ή με ποδήλατα, στο νότιο Μεξικό, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Πέμπτη.

Στο δυστύχημα, στην πολιτεία Οαχάκα, τραυματίστηκαν άλλοι 17 άνθρωποι, ανακοίνωσε το μεξικανικό εθνικό ινστιτούτο μετανάστευσης (INM).

«Όχημα ιδιωτικής χρήσης έπεσε πάνω σε μέλη καραβανιού μεταναστών», ανέφερε το INM, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο τριών αλλοδαπών.

Το δυστύχημα έγινε νωρίς το πρωί. Οδηγός που είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα έχασε τον έλεγχο, ανέφεραν μεξικανικά ΜΜΕ.

Ο άνδρας και το κοριτσάκι επέβαιναν σε ποδήλατο.

Εκατοντάδες μετανάστες, κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, διασχίζουν καθημερινά το Μεξικό προσπαθώντας να φθάσουν στις ΗΠΑ για να βρουν καλύτερη ζωή, εγκαταλείποντας την ανέχεια, τη βία, ή φεύγοντας εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης στη χώρα τους. Είναι υπήκοοι της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Βενεζουέλας, της Κούβας, της Αϊτής.

Καθ’ οδόν μετατρέπονται συχνά σε θύματα της βίας των «διακινητών», των μαφιών, εκβιάσεων από διεφθαρμένους δημόσιους λειτουργούς, δυστυχημάτων, ακραίων καιρικών φαινομένων.

Τον Δεκέμβριο του 2021, 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πολιτεία Τσιάπας (νότια) όταν ενεπλάκη σε δυστύχημα φορτηγό με ημιρυμουλκούμενο που μετέφερε παράνομα 160 μετανάστες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.