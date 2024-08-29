Η Χαμάς ζητάει να επαναληφθούν οι επιθέσεις αυτοκτονίας ως απάντηση στη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη και στις συνεχιζόμενες επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Eνας από τους ηγέτες της οργάνωσης, o Χαμάς Χάλεντ Μασάλ ζήτησε «να επαναληφθούν οι επιχειρήσεις αυτοκτονίας», σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News Arabia.

Η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί «ανοιχτή σύγκρουση», δήλωσε ο Μασάλ. Κάλεσε τους υποστηρικτές της Χαμάς «να συμμετάσχουν σε πραγματική αντίσταση εναντίον της σιωνιστικής οντότητας [Ισραήλ] σε πολλαπλά μέτωπα».

Το Ισραήλ άρχισε χθες, Τετάρτη, μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στην κατεχόμενη βόρεια Δυτική Όχθη. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δικαιολόγησε τη δράση αυτή, για την οποία οι παλαιστινιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι στοίχισε χθες, Τετάρτη, τη ζωή σε 11 ανθρώπους, λέγοντας ότι έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών.

Ταυτόχρονα έχει επίσης αυξηθεί η βία που ασκούν εξτρεμιστές ισραηλινοί έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα μετά τη σφαγή που πραγματοποίησε στις 7 Οκτωβρίου η Χαμάς.

Έκτοτε 635 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, σε συγκρούσεις ή πραγματοποιώντας οι ίδιοι επιθέσεις στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

