Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε έκκληση χθες, Παρασκευή, για πρόσθετη χρηματοδότηση 275 εκατομμυρίων δολαρίων για την κάλυψη των αναγκών περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων της Μιανμάρ που επλήγησαν από τον πρόσφατο ισχυρό σεισμό.

Το πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας είχε προηγουμένως εκτιμηθεί σε περισσότερα από 1,1 δισεκ. δολάρια, με στόχο την κάλυψη των αναγκών 5,5 εκατ. κατοίκων κατά προτεραιότητα από τα 19,9 εκατομμύρια που χρήζουν βοήθειας σε όλη τη χώρα.

«Χρειάζονται επειγόντως πρόσθετοι πόροι», υπογραμμίζουν τα Ηνωμένα Έθνη, για να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 6,3 εκατ. άνθρωποι χρειάζονται επειγόντως βοήθεια στις περιοχές της Μιανμάρ οι οποίες υπέστησαν το μεγαλύτερο πλήγμα από τον σεισμό των 7,7 βαθμών που συγκλόνισε τη χώρα στις 28 Μαρτίου. Πρόκειται για δύο εκατομμύρια περισσότερους από εκείνους που έχρηζαν βοήθειας πριν από τον σεισμό, ο οποίος σκότωσε πάνω από 3.600 ανθρώπους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΗΕ ζητεί πρόσθετη χρηματοδότηση 275 εκατ. δολαρίων για την ανακούφιση 1,1 εκατ. ευάλωτων κατοίκων.

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον γυναικείο πληθυσμό «που αντιμετωπίζει υψηλότερο κίνδυνο έμφυλης βίας, επισιτιστικής ανασφάλειας και έλλειψης πρόσβασης (σε υπηρεσίες που συμβάλλουν) στην αναπαραγωγική υγεία» και περιλαμβάνει μέτρα για την «πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης μετά τον σεισμό».

Πηγή: skai.gr

