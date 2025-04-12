Συνελήφθη 32χρονος στην Πενσυλβάνια για απειλή δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Ένας άνδρας από την Πενσυλβάνια κατηγορείται για απειλές μέσω διαδικτύου για δολοφονία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Σόουν Μόνπερ, 32 ετών, αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για απειλές δολοφονίας κατά Αμερικανών ανώτατων αξιωματούχων και πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, σύμφωνα με μήνυση που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Πίτσμπουργκ.

«Να είστε βέβαιοι ότι όποτε και όπου υπάρξουν απειλές δολοφονίας ή μαζικής βίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα βρει, θα συλλάβει και θα διώξει τον ύποπτο στο μέγιστο βαθμό, επιβάλλοντας τη μέγιστη κατάλληλη τιμωρία», δήλωσε η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι.

Ο Μόνπερ έκανε πλήθος σχολίων στο YouTube: «Μα, πρέπει απλώς να αρχίσουμε να σκοτώνουμε ανθρώπους, τον Τραμπ, τον Ίλον, όλους τους επικεφαλής των υπηρεσιών που όρισε ο Τραμπ και όποιον σταθεί εμπόδιο», φέρεται να έγραψε σε ένα μήνυμα που αναφέρεται στην καταγγελία.

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ υπηρέτησε ως σύμβουλος του Τραμπ στην εκστρατεία του προέδρου για τη συρρίκνωση και την αναμόρφωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο κατηγορούμενος δεν έχει ακόμη υποβάλει ένσταση. Βρίσκεται υπό κράτηση και περιμένει να περάσει από δίκη τη Δευτέρα.

Ο Μόνπερ κατάγεται από το Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, όπου ο Τραμπ στοχοποιήθηκε σε απόπειρα δολοφονίας τον περασμένο Ιούλιο ως υποψήφιος πρόεδρος.

Πηγή: reuters.com

