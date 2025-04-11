Λογαριασμός
Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε 13 ουκρανικά drones μέσα σε 30 λεπτά σε Ροστόφ και Κουρσκ

Οι μονάδες αεράμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν εννέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή Ροστόφ και τέσσερα στην περιοχή Κουρσκ μέσα σε διάστημα 30 λεπτών

Drone Ουκρανία

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι οι μονάδες αεράμυνας κατέστρεψαν 13 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα σε διάστημα 30 λεπτών, αργά την Παρασκευή.

Μια δήλωσή του στο Telegram, το υπουργείο ανέφερε ότι μεταξύ 22:00 και 22:30 (19.00-19.30 GMT), εννέα drones καταστράφηκαν στην περιοχή Ροστόφ στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας και τέσσερα στην περιοχή Κουρσκ, στα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας.

Πηγή: reuters.com

