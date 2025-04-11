Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι οι μονάδες αεράμυνας κατέστρεψαν 13 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα σε διάστημα 30 λεπτών, αργά την Παρασκευή.

Μια δήλωσή του στο Telegram, το υπουργείο ανέφερε ότι μεταξύ 22:00 και 22:30 (19.00-19.30 GMT), εννέα drones καταστράφηκαν στην περιοχή Ροστόφ στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας και τέσσερα στην περιοχή Κουρσκ, στα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας.

Πηγή: reuters.com

