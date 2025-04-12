Tο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε για να εξετάσει την κλιμακούμενη κατάσταση στη Συρία, με επίκεντρο τις πρόσφατες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις επιπτώσεις τους στη μετάβατική περίοδο της χώρας, αλλά και τη σταθερότητα της περιοχής.

Ο Αναπληρωτής Mόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ, Τζόναθαν Μίλερ, που συμμετείχε στη συνεδρίαση υποστήριξε ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν προληπτικά μέτρα ενάντια σε ενδεχόμενες απειλές παρόμοιες με τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Συρίας στον ΟΗΕ, Κουσάι Αλ-Ντάχακ, κατήγγειλε το Ισραήλ για παραβίαση της συριακής κυριαρχίας και για εκτροπή υδάτινων πόρων, ζητώντας την παρέμβαση του ΣΑΗΕ.

Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας Χάλεντ Κιάρι, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τόνισε ότι έχουν αναφερθεί εκατοντάδες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρη τη Συρία από τις 8 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, οι οποίες απειλούν την εύθραυστη πολιτική μετάβαση της Συρίας και κάλεσε όλα τα μέρη να σεβαστούν την κυριαρχία της.

Πρόσθεσε ότι τα ξημερώματα της 3ης Απριλίου 2025 υπήρξαν αναφορές ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε εκ νέου πολλαπλές αεροπορικές επιδρομές σε διάφορα σημεία της Συρίας, μεταξύ αυτών στη Δαμασκό, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Χάμα και στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Τ4 στην επαρχία Χομς.

Ο κ. Κιάρι υπογράμμισε ότι πρέπει «να υποστηριχθεί και να προστατευθεί η ευκαιρία της Συρίας να σταθεροποιηθεί έπειτα από 14 χρόνια σύγκρουσης, τόσο για τους Σύρους όσο και για τους Ισραηλινούς».

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά, που ενημέρωσε επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας, υπογράμμισε ότι παραμένει κρίσιμο όλοι οι εμπλεκόμενοι να τηρούν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αποχώρησης Δυνάμεων του 1974, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης κάθε μη εξουσιοδοτημένης παρουσίας από τις ζώνες διαχωρισμού, καθώς και της αποφυγής οποιασδήποτε ενέργειας που θα μπορούσε να υπονομεύσει την κατάπαυση του πυρός και τη σταθερότητα στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης

Στην τοποθέτηση του, ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, τόνισε ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλους και επανέλαβε τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας για μια ενωμένη, ασφαλή και ειρηνική Συρία, προς όφελος του λαού της και της περιφερειακής σταθερότητας.

Υπογράμμισε ότι όπως αποδεικνύεται από τις πρόσφατες φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν στην παραθαλάσσια περιοχή, μια χωρίς αποκλεισμούς πολιτική μετάβαση, σε συνδυασμό με την οικοδόμηση μεταβατικών θεσμών στη δικαιοσύνη, αποτελεί το κλειδί για μια βιώσιμη ειρήνη στη χώρα.

Τόνισε τη σοβαρότητα της ανθρωπιστικής κρίσης στη Συρία και εξέφρασε την αταλάντευτη αλληλεγγύη της Ελλάδας υπέρ της ανάκαμψης της Συρίας, η οποία αποδείχθηκε έμπρακτα κατά την πρόσφατη 9η Διάσκεψη των Βρυξελλών για την Ανάκαμψη στη χώρα.

H Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ανέφερε ότι περίπου 400.000 Σύροι έχουν επιστρέψει από γειτονικές χώρες μετά την πτώση του Άσαντ. Κατά την ίδια περίοδο, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένοι έχουν επίσης επιστρέψει, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Σύρων που έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια.

Επίσης, η Ύπατη Αρμοστεία τόνισε ότι για να είναι αυτές οι επιστροφές των Σύρων προσφύγων επιτυχείς και βιώσιμες, η χώρα θα χρειαστεί υποστήριξη σε θέματα στέγασης, μέσων βιοπορισμού, προστασίας και νομικής βοήθειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

