ΟΗΕ: Αντιμέτωπες με την Ευρώπη οι ΗΠΑ με το ψήφισμά τους - Ικανοποίηση στη Μόσχα

Σε τροχιά σύγκρουσης με Ευρώπη και Κίεβο βρίσκεται οριστικά η Ουάσιγκτον μετά το σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε στον ΟΗΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν ένα σχέδιο ψηφίσματος που προτρέπει σε «ταχύ τερματισμό» της «σύγκρουσης» (όπως αποκαλείται) στην Ουκρανία χωρίς αναφορά στον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητάς της, κάτι που απέχει κατά πολύ από ένα ανταγωνιστικό κείμενο που υποστηρίζεται από την Ευρώπη και το Κίεβο, το οποίο απαιτεί την άμεση απόσυρση όλων των δυνάμεων της Μόσχας από την Ουκρανία.



Την Πέμπτη, το Reuters ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να υποστηρίξουν το κείμενο που συνέταξαν η Ουκρανία και η ΕΕ. Στη συνέχεια, την Παρασκευή, η Ουάσιγκτον πρότεινε το δικό της ψήφισμα.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συνέρχεται τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης τριών χρόνων από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι έχουν ετοιμάσει σχέδιο απόφασης που τονίζει την ανάγκη «διπλασιασμού» των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου εφέτος.

Η πίεση των ΗΠΑ για δράση του ΟΗΕ έρχεται αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε μια προσπάθεια να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου, με αποτέλεσμα τη ρήξη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τις ανησυχίες των Ευρωπαίων συμμάχων ότι θα μπορούσαν να αποκοπούν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συναντήθηκαν την Τρίτη.



Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι «το σχέδιο ψηφίσματος του ΟΗΕ αντικατοπτρίζει την άποψη του Τραμπ ότι ο ΟΗΕ πρέπει να επιστρέψει στον ιδρυτικό του σκοπό για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, μεταξύ άλλων μέσω της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών».



«Με την υποστήριξη αυτού του ψηφίσματος, επιβεβαιώνουμε ότι αυτή η ‘’σύγκρουση’’ είναι απαίσια, ότι τα Ηνωμένα Έθνη μπορούν να βοηθήσουν στον τερματισμό της και ότι η ειρήνη είναι δυνατή», είπε σε δήλωσή του. «Αυτή είναι η ευκαιρία μας να οικοδομήσουμε πραγματική δυναμική προς την ειρήνη. Προτρέπουμε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να συμμετάσχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν την επίσημη επιδίωξη» υποστηρίζει.

Russia’s war against Ukraine is the largest war of aggression in Europe since WWII. Allowing Putin to succeed would have disastrous consequences for the stability and common way of life of every family in Europe and the US. The cost of appeasement will be paid by ordinary people. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 22, 2025

«Βαθύτερες αιτίες»

Το κείμενο των ΗΠΑ σημειώνει την απώλεια ζωών κατά τη διάρκεια της «σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας» και επαναλαμβάνει «ότι ο κύριος σκοπός των Ηνωμένων Εθνών είναι η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και η ειρηνική επίλυση διαφορών».



Ζητά επίσης «έναν ταχύ τερματισμό της σύγκρουσης, και προτρέπει περαιτέρω για μια διαρκή ειρήνη μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας».



Η Ρωσία έχει προτείνει μια τροπολογία σε αυτή τη γραμμή - προς ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση - επομένως «ζητά έναν ταχύ τερματισμό της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών της, και προτρέπει περαιτέρω για μια διαρκή ειρήνη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας».



Ο πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ Βασίλι Νεμπένζια χαρακτήρισε το σχέδιο των ΗΠΑ ως «καλή κίνηση».



Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα το Σάββατο φάνηκε να επικρίνει την προσπάθεια της Ρωσίας να τροποποιήσει το σχέδιο των ΗΠΑ.



«Οι βαθύτερες αιτίες αυτού του πολέμου είναι η άρνηση του (του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν στο δικαίωμα ύπαρξης της Ουκρανίας και η επιθυμία του να καταστρέψει το έθνος μας», τόνισε στο X. «Γι’ αυτό η Ρωσία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, διαπράττει φρικαλεότητες και προσπαθεί να αλλάξει σύνορα με τη βία».



Η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, χαρακτηρίζοντάς τη «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» που έχει σχεδιαστεί για να «αποναζιστικοποιήσει» τη γείτονά της και να σταματήσει την επικίνδυνη επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά.



Το κείμενο του ΟΗΕ που συντάχθηκε από την Ουκρανία και την ΕΕ «επαναλαμβάνει την επείγουσα ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος εφέτος και να ανανεωθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για τη μείωση των κινδύνων περαιτέρω κλιμάκωσης και την επίτευξη συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία».



Επιβεβαιώνει την ανάγκη εφαρμογής προηγούμενων ψηφισμάτων του ΟΗΕ που απαιτούσαν από τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της από το διεθνώς αναγνωρισμένο έδαφος της Ουκρανίας και επιμένει ότι η Μόσχα πρέπει να σταματήσει τις εχθροπραξίες.



Τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι δεσμευτικά, αλλά έχουν πολιτικό βάρος, αντανακλώντας μια παγκόσμια άποψη για τον πόλεμο. Καμία χώρα δεν έχει δικαίωμα βέτο στη συνέλευση.

Πηγή: skai.gr

