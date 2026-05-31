Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Ρέθυμνο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, όπλων και ζωοκλοπής.

Πιο συγκεκριμένα μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας το Σάββατο το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών αλλά και έρευνες στα σπίτια και σε ποιμνιοστάσια που διατηρούσαν οι συλληφθέντες, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν

-1- κιλό και -110- γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή βράχου

-860- γραμμάρια κάνναβης

-5- κυνηγετικά όπλα

Πιστόλι με τρεις -3- γεμιστήρες

Τυφέκιο

-2- ζυγαριές

Χρηματικό ποσό -32.800- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

-4- συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Πλήθος ενωτίων σήμανσης αιγοπροβάτων

Επίπλέον σε αγροτεμάχιο κοντά στα σπίτια τους βρέθηκαν να καλλιεργούνται 4-δενδρύλλια κάνναβης τα οποία και κατασχέθηκαν.

Τέλος ,σχηματίστηκε δικογραφία για την Αστυνομική Διάταξη περί ζωοκλοπής καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου δηλώθηκε αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίου.

Πηγή: zarpanews.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.