Μέχρι τις 30 Μαΐου, έχουν αναφερθεί 263 επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, όπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), Ζαν Κασέγια.

Περισσότερα από 1.100 ύποπτα κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση και 43 άτομα έχουν επιβεβαιωθεί ότι έχουν πεθάνει ως αποτέλεσμα του σπάνιου στελέχους του Έμπολα Bundibugyo, δήλωσε ο Kασέγια σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στους Financial Times την Κυριακή.

Ο Κεσάγια δήλωσε ότι τα εθνικά συστήματα αντιμετώπισης περιστατικών πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα και ότι οι επενδύσεις στην ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πανδημιών πρέπει να γίνουν μόνιμες

Οι διεθνείς εταίροι διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο, αλλά η υποστήριξή τους έχει μεγαλύτερη σημασία όταν συνάδει με τις στρατηγικές που καταρτίζονται από αφρικανικούς θεσμούς και αφρικανικές κυβερνήσεις, ανέφερε.



Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κηρύξει την επιδημία στο Κονγκό και την Ουγκάντα ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.