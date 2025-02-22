Γερμανία: Προεκλογικός πυρετός (και) το Σαββατόβραδο

Σε αντίθεση με την Ελλάδα, οι προεκλογικές δραστηριότητες συνεχίζονται στη Γερμανία μέχρι και την τελευταία ώρα. Όλα τα κόμματα έχουν κάποια, ίσως λίγο πιο «χαλαρή» δραστηριότητα, προγραμματισμένη για το Σαββατόβραδο. Ο επικεφαλής υποψήφιος του FDP Κρίστιαν Λίντνερ πραγματοποίησε ζωντανές συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το απόγευμα.

Το βράδυ του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί και η τελευταία τηλεοπτική συζήτηση, μεταξύ των επικεφαλής υποψηφίων πριν από τις γερμανικές εκλογές, στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Pro7/Sat1. Εκτός από τον Όλαφ Σολτς, έχουν επίσης προσκληθεί και θα πάρουν μέρος ο υποψήφιος καγκελάριος των Πρασίνων Ρόμπερτ Χάμπεκ και η επικεφαλής υποψήφια της AfD, Αλίς Βάιντελ. Ο Φρίντριχ Μερτς ακύρωσε τη συμμετοχή του, για λόγους προγραμματισμού.

