Χιλιάδες φίλοι της Άρσεναλ στην παρέλαση για τον τίτλο της Premier - Δείτε βίντεο

Λίγες ώρες μετά την ήττα στον τελικό του Champions League, χιλιάδες φίλοι της Άρσεναλ έχουν συγκεντρωθεί στο «Έμιρέιτς» για να συμμετάσχουν στην παρέλαση της ομάδας για την κατάκτηση της Premier

Οπαδοί Άρσεναλ

Σε μια μεγάλη γιορτή και ένα ατελείωτο πάρτι έχουν μετατραπεί οι γύρω δρόμοι του «Έμιρεϊτς». Παρά τη χθεσινοβραδινή ήττα στον τελικό του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν στα πέναλτι, χιλιάδες φίλοι της Άρσεναλ συγκεντρώθηκαν στα πέριξ του γηπέδου για να συμμετάσχουν στη μεγάλη παρέλαση της ομάδας για την κατάκτηση της Premier League.

Η... τύχη και οι Παριζιάνοι μπορεί να μην έκαναν το χατίρι στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα να γιορτάσει το μεσημέρι της Κυριακής (31/05) τους δύο τίτλους, ωστόσο, αυτό δεν πτόησε τους φίλους των «κανονιέρηδων» να δώσουν το «παρών» στην προγραμματισμένη παρέλαση.

Από νωρίς το μεσημέρι, χιλιάδες οπαδοί της ομάδας από κάθε γωνία του Νησιού βρέθηκαν στη γύρω περιοχή του «Έμιρεϊτς», περιμένοντας τους πρωταθλητές Αγγλίας στο ανοικτό πούλμαν.

Μάλιστα, μαζί με την ανδρική ομάδα, θα παρελάσει και η ομάδα Γυναικών του συλλόγου, η οποία φέτος κατέκτησε το Κυπέλλου Πρωταθλητριών της FIFA.

Αξιοσημείωτο πάντως είναι η μεγάλη στήριξη του κόσμου στο πρόσωπο του Γκάμπριελ Μανγκαλάες, ο οποίος έχασε το τελευταίο και καθοριστικό πέναλτι των Λονδρέζων στον τελικό του Champions League. Από πανό και πλακάτ, μέχρι αυτοσχέδιες σημαίες με το πρόσωπό του, οι φίλοι της Άρσεναλ στηρίζουν έμπρακτα τον Βραζιλιάνο στόπερ.


 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Άρσεναλ οπαδοί Λονδίνο ποδόσφαιρο
