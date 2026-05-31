Τροχαίο δυστύχημα, με θύματα δύο άνδρες σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μηχανή που οδηγούσε ένας άνδρας εξετράπη, για άγνωστη ακόμη αιτία, από την πορεία της με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Από την ανατροπή της δίκυκλης μηχανής έχασε τη ζωή του ο οδηγός του δικύκλου, ενώ ο συνοδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, πρόκειται για πατέρα (46 ετών) και τον γιό του (20 ετών)

Προανάκριση για τη διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Πατρών.

* Η φωτογραφία είναι από το tempo24

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

