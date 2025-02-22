Στάρμερ και φον ντερ Λάιεν επιμένουν στην ανάγκη για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισαν σήμερα την «ανάγκη να εξασφαλιστεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη» στην Ουκρανία, δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι δύο ηγέτες, που είχαν σήμερα το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία, «συμφώνησαν επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει τις προσπάθειές της για χάρη της ευρωπαϊκής συλλογικής ασφάλειας».

Ο ηγέτης των Εργατικών, ο οποίος πρόκειται να συναντήσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, δεσμεύτηκε να «συνεχίσει αυτές τις σημαντικές συνομιλίες τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Ουάσινγκτον», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα τερματίσει τον πόλεμο, που ξεκίνησε η Ρωσία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, με όρους ευνοϊκούς για τη Μόσχα χωρίς να παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα.

Σε ξεχωριστή συνομιλία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι που είχε σήμερα, ο Κιρ Στάρμερ επανέλαβε την «ακλόνητη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία», σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ.

«Συμφώνησαν ότι πρόκειται για μια σημαντική στιγμή για το μέλλον της Ουκρανίας και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο σύνολό της», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο Στάρμερ «επανέλαβε ότι η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης για τον τερματισμό του πολέμου» στο έδαφός της.

Το Λονδίνο, το οποίο υπογραμμίζει τακτικά την ιστορικά «ιδιαίτερη σχέση» μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, σκοπεύει να παίξει έναν ρόλο που θα διευκολύνει τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ευρώπης για την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

