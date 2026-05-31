Το Ιράν προχώρησε στην επανέναρξη της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Το Ιράν ξεκίνησε εκ νέου την παραγωγή φυσικού αερίου σε τρεις υπεράκτιες πλατφόρμες στο κοίτασμα South Pars, το μεγαλύτερο στον κόσμο, αφού οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον χερσαίων εγκαταστάσεων είχαν αναγκάσει τη διακοπή της παραγωγής, δήλωσε την Κυριακή ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Pars Oil and Gas.

Ο Touraj Dehqani, μιλώντας στα κρατικά μέσα ενημέρωσης μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Mizan, ανέφερε ότι οι ίδιες οι πλατφόρμες δεν υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις. Είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας επειδή οι χερσαίες εγκαταστάσεις στην επαρχία Μπουσέρ του Ιράν, οι οποίες παραλαμβάνουν και επεξεργάζονται το φυσικό αέριο που παράγουν, υπέστησαν ζημιές, με αποτέλεσμα οι πλατφόρμες να μην έχουν πού να στείλουν την παραγωγή τους, σημειώνει η Τurkiye Τoday.

«Η παραγωγή φυσικού αερίου έχει ξαναρχίσει σε τρεις υπεράκτιες πλατφόρμες στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, η οποία είχε διακοπεί παρά το γεγονός ότι δεν είχαν υποστεί ζημιές», δήλωσε ο Dehqani.

Η επανέναρξη της παραγωγής φυσικού αερίου από το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars gasfield του Ιράν είναι σημαντική τόσο σε συμβολικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Mε αυτόν τον τρόπο, το Ιράν επιχειρεί να στείλει το μήνυμα ότι προσπαθεί να αποκαταστήσει τις εγκαταστάσεις που αποτέλεσαν στόχο επιθέσεων.

Kατά τη διάρκεια του πολέμου, οι αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν πολλές υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαίου.

Πηγή: skai.gr

