Συναγερμός έχει σημάνει το μεσημέρι της Κυριακής 31 Μαΐου στη Μάνδρα, καθώς άνδρας βρίσκεται σε ταράτσα μονοκατοικίας και απειλεί να πέσει στο κενό.

Λίγη ώρα μετά, έφτασε και διαπραγματευτής, με τη συνδρομή του οποίου ο άνδρας κατέβηκε από την ταράτσα και το περιστατικό έληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας κρατά στα χέρια του δρεπάνι και μαχαίρι, ενώ φέρεται να απειλεί να αυτοτραυματιστεί. Στις 4:15 έφτασε στο σημείο διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. και πιθανότατα το άτομο είναι τοξικομανής.

Το συμβάν, σύμφωνα το thriassio.gr, εκτυλίσσεται σε κεντρικότατο σημείο της πόλης και συγκεκριμένα λίγο πάνω από το Δημαρχείο Μάνδρας, στην οδό Βάγγου Δήμα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχει κληθεί και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να πείσει τον άνδρα να κατέβει με ασφάλεια από την ταράτσα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να πρόκειται για άτομο που αντιμετωπίζει πρόβλημα με χρήση ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το σημείο και παρακολουθούν στενά την κατάσταση, με βασικό στόχο να αποφευχθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός.



Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές επιχειρούν να διαχειριστούν το περιστατικό με ιδιαίτερη προσοχή, λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης.

Πηγή: skai.gr

