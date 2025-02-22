Νετανιάχου: Θα ενεργήσουμε με αποφασιστικότητα για να φέρουμε όλους τους ομήρους μας πίσω

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να εξασφαλίσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατάει η Χαμάς. Υποσχέθηκε απόψε να δράσει «με αποφασιστικότητα» για να φέρει πίσω όλους τους ομήρους που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Νετανιάχου εξέφρασε ικανοποίηση για την επιστροφή στο Ισραήλ έξι ομήρων νωρίτερα σήμερα Σάββατο, κάνοντας λόγο για «μια στιγμή χαράς και ανακούφισης για τις οικογένειές τους και για όλο το έθνος», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να ενεργεί με αποφασιστικότητα, προκειμένου να φέρει όλους τους ομήρους μας πίσω στα σπίτια τους», τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς, πρόσθεσε.

Το Ισραήλ καθυστέρησε την απελευθέρωση 600 και πλέον Παλαιστινίων, σε αντάλλαγμα για τους έξι ομήρους που απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

