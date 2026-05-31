Aγνοείται 11χρονος στη Βρετανία - Τον είδαν να μπαίνει σε ποτάμι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση ενός 11χρονου αγοριού που αγνοείται, αφού εθεάθη να μπαίνει σε ποτάμι στο Νότιο Γιορκσάιρ.

Ο μαθητής εθεάθη να μπαίνει στον ποταμό Ντον στο Μέξμπορο το Σάββατο, αλλά δεν εθεάθη να βγαίνει, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η Αστυνομία του Νοτίου Γιορκσάιρ κλήθηκε στην οδό Ferry Boat Lane γύρω στις 8 το βράδυ, και στη συνέχεια ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης, σημειώνει το Sky News.

Ο επιθεωρητής Νιλ Πράις δήλωσε: «Γνωρίζουμε, από μαρτυρίες και αντικείμενα που βρέθηκαν στην όχθη του ποταμού, από πού μπήκε ο νεαρός στο νερό».

«Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, βρίσκεται σε εξέλιξη μια συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή πολλών φορέων και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε αυτόν τον νεαρό», είπε.

«Έχουμε την πολύτιμη βοήθεια μιας ομάδας υποβρύχιας έρευνας, η οποία υποστηρίζεται από ψηλά από το ελικόπτερο της αστυνομίας και τα drones. Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και κατανοούμε ότι οι πολίτες θέλουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν, αλλά πρέπει να ζητήσουμε, για την ασφάλεια όλων, μόνο όσοι συμμετέχουν στην επιχείρησή μας να εισέρχονται στον ποταμό Ντον», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.