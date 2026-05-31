Εθνική Ελλάδας: Επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στην Τούμπα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, την προσεχή Τρίτη, 02/06, αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για να διεξαχθούν αναμετρήσεις της Εθνικής μας ομάδας στο γήπεδο της Τούμπας, για το νέο Nations League.

Τα ματς που αναμένεται να μετακινηθούν στη Θεσσαλονίκη για να σημάνει η επιστροφή της «γαλανόλευκης» στο γήπεδο του ΠΑΟΚ για πρώτη φορά από το 2021 και για δεύτερη από το… 1976, θα είναι αυτά απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία στις αρχές του Οκτώβρη.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα κοντραριστεί με τους «οράνιε» την 1η μέρα του συγκεκριμένου μήνα και με τα «πάντσερ» στις 4/10.

Ως γνωστόν, αυτά τα σπουδαία παιχνίδια έρχονται ως αποτέλεσμα του επιτεύγματος της Εθνικής Ελλάδας με την άνοδο στη League A του Nations League.

