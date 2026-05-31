Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εθνική Ελλάδας: Επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στην Τούμπα

Η ΕΠΟ αναμένεται να γνωστοποιήσει την απόφαση να μετακινηθεί στην Τούμπα η Εθνική μας ομάδα για δυο αναμετρήσεις του Nations League και η «γαλανόλευκη» θα φιλοξενηθεί εκεί έπειτα από μια 5ετία

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Γήπεδο Τούμπας

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, την προσεχή Τρίτη, 02/06, αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για να διεξαχθούν αναμετρήσεις της Εθνικής μας ομάδας στο γήπεδο της Τούμπας, για το νέο Nations League.

Τα ματς που αναμένεται να μετακινηθούν στη Θεσσαλονίκη για να σημάνει η επιστροφή της «γαλανόλευκης» στο γήπεδο του ΠΑΟΚ για πρώτη φορά από το 2021 και για δεύτερη από το… 1976, θα είναι αυτά απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία στις αρχές του Οκτώβρη.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα κοντραριστεί με τους «οράνιε» την 1η μέρα του συγκεκριμένου μήνα και με τα «πάντσερ» στις 4/10.

Ως γνωστόν, αυτά τα σπουδαία παιχνίδια έρχονται ως αποτέλεσμα του επιτεύγματος της Εθνικής Ελλάδας με την άνοδο στη League A του Nations League.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εθνική Ελλάδας Τούμπα ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark