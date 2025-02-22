Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, ένα σχέδιο ψηφίσματος για τη διευθέτηση της «σύγκρουσης» στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στo προφίλ του στο Χ.



Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, τη Δευτέρα οι ΗΠΑ «θα προτείνουν στα Ηνωμένα Έθνη ένα ψήφισμα-ορόσημο που θα πρέπει να υποστηρίξουν όλα τα μέλη του Οργανισμού προκειμένου να χαράξουν μια πορεία προς την ειρήνη». Ο Ρούμπιο επεσήμανε επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει «δεσμευτεί να τερματίσει» τη «σύγκρουση» στην Ουκρανία.



Μια δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ που επισυνάπτεται στην ανάρτηση ανέφερε ότι ο Τραμπ είναι αφοσιωμένος στον «τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και σε ένα ψήφισμα που οδηγεί σε μια διαρκή ειρήνη, όχι απλώς σε μια προσωρινή παύση».

.@POTUS is committed to ending the Russia-Ukraine war. On Monday, three years since the Russia-Ukraine war, the U.S. will propose to the United Nations a landmark resolution the entire @UN membership should support in order to chart a path to peace. https://t.co/qf0dLYfmAj February 22, 2025



Το σχέδιο ψηφίσματος που ανέπτυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες «συνάδει με την άποψη του Προέδρου Τραμπ ότι ο ΟΗΕ πρέπει να επιστρέψει στον ιδρυτικό του σκοπό, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη του ΟΗΕ». «Εάν τα Ηνωμένα Έθνη είναι πραγματικά αφοσιωμένα στον αρχικό τους σκοπό, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, ενώ μπορεί να ανακύψουν προκλήσεις, ο στόχος της διαρκούς ειρήνης παραμένει εφικτός», προστίθεται στην ανακοίνωση. Το ψήφισμα αναφέρει επίσης ότι η «σύγκρουση» στην Ουκρανία «είναι απαίσια» και «ο ΟΗΕ μπορεί να βοηθήσει στον τερματισμό της».



«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή είναι η στιγμή να δεσμευτούμε για τον τερματισμό [της σύγκρουσης]. [Η έγκριση του ψηφίσματος] είναι η ευκαιρία μας να οικοδομήσουμε πραγματική δυναμική προς την ειρήνη», αναφέρεται στη δήλωση.

Σημειώνεται ότι η ρωσική εισβολή ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022, όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ειδική στρατιωτική επιχείρηση με στόχο την «αποστρατικοποίηση και αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας», λέγοντας ότι ανταποκρίθηκε σε «αίτημα των δύο λαϊκών δημοκρατιών» Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ για την υπεράσπισή τους.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες σχεδιάζουν πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία αξίας τουλάχιστον 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθυγραμμίζονται όλο και περισσότερο με τη Μόσχα, ανέφεραν στο μεταξύ τρεις Ευρωπαίοι διπλωμάτες στο Politico.

