Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Ζελένσκι: «Καμία απόφαση για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία» τόνισε ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι θα μετάσχει τη Δευτέρα στην τηλεδιάσκεψη ηγετών που οργανώνει το Κίεβο - Μήνυμα του Ουκρανού προέδρου

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Ζελένσκι: Το μήνυμα του πρωθυπουργού στον Ουκρανό πρόεδρο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σήμερα Σάββατο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι εναπόκειται στην Ουκρανία να αποφασίσει για το αποδεκτό για αυτήν ειρηνευτικό πλαίσιο, και ότι τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε ακόμα τον κ. Ζελένσκι ότι θα συμμετάσχει τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, στην τηλεδιάσκεψη ηγετών που οργανώνει το Κίεβο για τη συμπλήρωση τριών ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Εκτιμούμε βαθύτατα την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού, τη σταθερή στάση της Ελλάδας στην καταδίκη της επιθετικότητας και τη δέσμευσή της στην αρχή: ‘’Τίποτα για την Ουκρανία χωρίς Ουκρανία, τίποτα για την Ευρώπη χωρίς Ευρώπη’’, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναφερόμενος στην επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό.

Ο πόλεμος συνεχίζεται στην Ουκρανία και στην Ευρώπη. Γι' αυτό η Ουκρανία και η Ευρώπη πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τονίζει σε προηγούμενο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εντατικές διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες. 

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας "δεν είναι έτοιμος" να υπογράψει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα τους προσφέρει προνομιακή πρόσβαση στα ορυκτά της χώρας, δήλωσε στο μεταξύ σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στο θέμα.

"Ο πρόεδρος δεν είναι έτοιμος να δεχτεί το έργο στην τρέχουσα μορφή του. Εξακολουθούμε να προσπαθούμε διαρκώς να κάνουμε αλλαγές και με εποικοδομητικό τρόπο", εξήγησε η πηγή.
 
Χθες Παρασκευή, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Μάικ Γουόλτς δήλωσε ότι ο Ζελένσκι θα συμφωνήσει "πολύ σύντομα" να υπογράψει μια συμφωνία για την εξόρυξη ορυκτών της χώρας του.

Σημειώνεται ότι ο Ηνωμένες Πολιτείες θα υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τη Δευτέρα ένα σχέδιο ψηφίσματος για τη διευθέτηση της «σύγκρουσης» στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στo προφίλ του στο  Χ.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, τη Δευτέρα οι ΗΠΑ «θα προτείνουν στα Ηνωμένα Έθνη ένα ψήφισμα-ορόσημο που θα πρέπει να υποστηρίξουν όλα τα μέλη του Οργανισμού προκειμένου να χαράξουν μια πορεία προς την ειρήνη». Ο Ρούμπιο επεσήμανε επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει «δεσμευτεί να τερματίσει» τη «σύγκρουση» στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βολοντιμίρ Ζελένσκι Κυριάκος Μητσοτάκης Πόλεμος στην Ουκρανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark