Επικοινωνία Μητσοτάκη - Ζελένσκι: Το μήνυμα του πρωθυπουργού στον Ουκρανό πρόεδρο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σήμερα Σάββατο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι εναπόκειται στην Ουκρανία να αποφασίσει για το αποδεκτό για αυτήν ειρηνευτικό πλαίσιο, και ότι τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε ακόμα τον κ. Ζελένσκι ότι θα συμμετάσχει τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, στην τηλεδιάσκεψη ηγετών που οργανώνει το Κίεβο για τη συμπλήρωση τριών ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Εκτιμούμε βαθύτατα την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού, τη σταθερή στάση της Ελλάδας στην καταδίκη της επιθετικότητας και τη δέσμευσή της στην αρχή: ‘’Τίποτα για την Ουκρανία χωρίς Ουκρανία, τίποτα για την Ευρώπη χωρίς Ευρώπη’’, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναφερόμενος στην επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό.

I spoke with Greek Prime Minister @kmitsotakis and thanked him for Greece’s unwavering support for Ukraine since the beginning of Russia’s full-scale invasion.



We deeply appreciate the solidarity of the Greek people, Greece’s firm stance in condemning aggression, and its… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 22, 2025

Ο πόλεμος συνεχίζεται στην Ουκρανία και στην Ευρώπη. Γι' αυτό η Ουκρανία και η Ευρώπη πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τονίζει σε προηγούμενο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εντατικές διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας "δεν είναι έτοιμος" να υπογράψει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα τους προσφέρει προνομιακή πρόσβαση στα ορυκτά της χώρας, δήλωσε στο μεταξύ σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στο θέμα.



"Ο πρόεδρος δεν είναι έτοιμος να δεχτεί το έργο στην τρέχουσα μορφή του. Εξακολουθούμε να προσπαθούμε διαρκώς να κάνουμε αλλαγές και με εποικοδομητικό τρόπο", εξήγησε η πηγή.



Χθες Παρασκευή, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Μάικ Γουόλτς δήλωσε ότι ο Ζελένσκι θα συμφωνήσει "πολύ σύντομα" να υπογράψει μια συμφωνία για την εξόρυξη ορυκτών της χώρας του.

Σημειώνεται ότι ο Ηνωμένες Πολιτείες θα υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τη Δευτέρα ένα σχέδιο ψηφίσματος για τη διευθέτηση της «σύγκρουσης» στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στo προφίλ του στο Χ.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, τη Δευτέρα οι ΗΠΑ «θα προτείνουν στα Ηνωμένα Έθνη ένα ψήφισμα-ορόσημο που θα πρέπει να υποστηρίξουν όλα τα μέλη του Οργανισμού προκειμένου να χαράξουν μια πορεία προς την ειρήνη». Ο Ρούμπιο επεσήμανε επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει «δεσμευτεί να τερματίσει» τη «σύγκρουση» στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.