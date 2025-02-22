Ιταλία: O πάπας Φραγκίσκος αντιμετώπισε κρίση άσθματος, επιδεινώθηκε η κατάστασή του

Όπως έγινε γνωστό από το Βατικανό, σήμερα Σάββατο ο Πάπας Φραγκίσκος αντιμετώπισε κρίση άσθματος, για την αντιμετώπιση της οποίας κατέστη αναγκαία παρατεταμένη χορήγηση οξυγόνου.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μετάγγιση, λόγω αναιμίας και χαμηλών αιμοπεταλίων. Το Βατικανό και οι θεράποντες γιατροί της κλινικής Τζεμέλι πρόσθεσαν, πάντως, ότι ο Φραγκίσκος συνεχίζει να επικοινωνεί με το περιβάλλον και ότι πέρασε μέρος της ημέρας καθήμενος σε πολυθρόνα, αν και με μεγαλύτερη δυσκολία απ' ό,τι τις προηγούμενες ημέρες.

Στο ανακοινωθέν που εκδόθηκε, τέλος, αναφέρεται ότι λόγω της κατάστασης, δεν μπορεί να γίνει, με βεβαιότητα, ιατρική πρόγνωση για την πορεία των ασθενειών που παρουσιάζει ο ποντίφικας. Η κατάστασή του, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, συνεχίζει να είναι κρίσιμη, η ζωή του συνεχίζει να διατρέχει κίνδυνο.

Κλινική Τζεμέλι

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

