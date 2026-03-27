Μαίνεται για 28η ημέρα ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, που έχει βυθίσει τη Μέση Ανατολή στο χάος, με τις επιθέσεις στο πεδίο να συνεχίζονται απρόσκοπτα εκατέρωθεν, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό της σύρραξης κινούνται σε τεντωμένο σχοινί.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών δεν έχουν αποσυμφορήσει καθόλου το εκρηκτικό σκηνικό, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις ευρείας κλίμακας επιθέσεις σε υποδομές του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, ενώ παράλληλα πλήττει θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, διευρύνοντας το αποτύπωμα της σύγκρουσης σε περισσότερα από ένα μέτωπα.

Την ίδια στιγμή, στο παρασκήνιο εντείνεται το σκληρό παζάρι ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέα δεκαήμερη παράταση της απειλής του για πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, έως τις 6 Απριλίου, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από αίτημα της ιρανικής πλευράς και ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ καλά».

Ωστόσο, η Τεχεράνη διαψεύδει τους ισχυρισμούς για αίτημα παράτασης προς τις ΗΠΑ, ενώ χαρακτηρίζει «μονόπλευρη και άδικη» την αμερικανική πρόταση για εκεχειρία.

Μέσα σε αυτό το ρευστό και επικίνδυνο περιβάλλον, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να θεωρεί τη διέλευση 10 πετρελαιοφόρων από το Στενό του Ορμούζ ως ένδειξη καλής θέλησης από το Ιράν, την ώρα που οι φόβοι για νέα ανάφλεξη στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα παραμένουν ισχυροί.

Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο εξετάζει την αποστολή έως και 10.000 επιπλέον στρατιωτών στη Μέση Ανατολή, τροφοδοτώντας τα σενάρια ευρύτερης αμερικανικής εμπλοκής, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο μαχητές είναι έτοιμοι για ενδεχόμενη χερσαία επίθεση.

Εξελίξεις που κρατούν σε κατάσταση συναγερμού τη διεθνή κοινότητα.

