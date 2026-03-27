Η λήξη του πολέμου στο Ιράν είναι η σημαντικότερη αποστολή της καριέρας του Τζέι Ντι Βανς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ετοιμάζεται να αναλάβει την πιο σημαντική αποστολή της καριέρας του: να ηγηθεί των προσπαθειών των ΗΠΑ για τον τερματισμό ενός πολέμου, για τον οποίο εξαρχής είχε επιφυλάξεις.

Ο Βανς έχει ήδη πραγματοποιήσει πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει συναντηθεί με συμμάχους του Κόλπου για να συζητήσουν τον πόλεμο και έχει συμμετάσχει σε έμμεσες επικοινωνίες με τους Ιρανούς.

Και, σύμφωνα με το Axios, αναμένεται να είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής των ΗΠΑ στις ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Βανς ήταν από την αρχή επιφυλακτικός στις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Ισραήλ για την έκβαση του πολέμου στο Ιράν, με τον ίδιο να εκτιμά πως η σύρραξη θα διαρκέσει για μερικές ακόμη εβδομάδες, σύμφωνα με πηγές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Μάλιστα, οι σύμβουλοι του αντιπροέδρου πιστεύουν πως κάποια πρόσωπα στο Ισραήλ τον υπονομεύουν, επειδή δεν τον θεωρούν αρκετά «σκληροπυρηνικό».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, επισημοποίησε τον ρόλο του Βανς σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη, ζητώντας του να κάνει την ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν, επισημαίνοντας πως συνεργάζεται με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ στις διαπραγματεύσεις.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αναφέρουν πως είναι ο πιο ελκυστικός συνομιλητής για τους Ιρανούς σε σύγκριση με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, οι οποίοι ηγήθηκαν των αποτυχημένων συνομιλιών, τόσο λόγω της μακροχρόνιας θητείας του στην κυβέρνηση όσο και λόγω της αντίθεσής του στους πολέμους.

Μάλιστα, αυτός που πρότεινε τον Βανς ως βασικό διαπραγματευτή με το Ιράν είναι ο Γουίτκοφ.

«Αν οι Ιρανοί δεν καταφέρουν να κλείσουν συμφωνία με τον Βανς, δεν θα κλείσουν ποτέ συμφωνία. Είναι ο καλύτερος που μπορούν να βρουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Και, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Βανς είναι έτοιμος να «ανέβει στη σκηνή» μόνο όταν ξεκινήσουν οι άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ παρέτεινε την προθεσμία για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ενώ οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία συνεχίζουν τις προσπάθειες ώστε να γίνουν άμεσες συνομιλίες.

Ιρανοί αξιωματούχοι απάντησαν πως ακόμη περιμένουν το «πράσινο φως» από την ανώτατη ηγεσία. Εάν πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση κορυφής, ο Βανς είναι πιθανό να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απέναντι από τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Την ίδια ώρα όμως, σύμφωνα με το Axios, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει και το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας.

Οι ΗΠΑ υποπτεύονται πως το Ισραήλ σαμποτάρει τον Βανς

Οι συνεργάτες του Βανς υποψιάζονται πάντως πως το Ισραήλ είναι αυτό που διαδίδει την πληροφορία ότι το Ιράν επιθυμεί να διαπραγματευτεί με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Ο σύμβουλός του, Άντριου Σουραμπιάν, ανέφερε στο X ότι ρεπορτάζ του CNN αποτελεί απόδειξη «μιας συντονισμένης επιχείρησης ξένης προπαγάνδας».

«Πρόκειται για ισραηλινή επιχείρηση εναντίον του Τζέι Ντι», δήλωσε άλλος αξιωματούχος της κυβέρνησης στο Axios, αναφερόμενος στα σενάρια που διαδίδονται ότι οι Ιρανοί πιστεύουν πως ο Βανς είναι διατεθειμένος να υπογράψει μια συμφωνία για να τελειώσουν γρήγορα οι διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου άρχισαν να υποψιάζονται πως κάποιοι στην ισραηλινή κυβέρνηση προσπαθούσαν να δυσφημίσουν τον Βανς μετά από τη «δύσκολη» τηλεφωνική συνομιλία του με τον Νετανιάχου τη Δευτέρα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας αυτής, ο Βανς ανέφερε ότι αρκετές από τις προβλέψεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού σχετικά με τον πόλεμο είχαν αποδειχθεί υπερβολικά αισιόδοξες, ιδίως όσον αφορά τις προοπτικές μιας λαϊκής εξέγερσης για την ανατροπή του καθεστώτος, αναφέρουν πηγές.

«Πριν από τον πόλεμο, ο Μπίμπι πούλησε πράγματι στον πρόεδρο την ιδέα ότι θα ήταν εύκολο, ότι η αλλαγή καθεστώτος ήταν πολύ πιο πιθανή από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Και ο αντιπρόεδρος είχε άλλη άποψη για ορισμένες από αυτές τις δηλώσεις», ανέφερε η αμερικανική πηγή.

Μια ημέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία τους, μια δεξιά ισραηλινή εφημερίδα έγραψε πως ο Βανς φώναζε στον Νετανιάχου σχετικά με το ζήτημα της βίας εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Πολλές πηγές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ διέψευσαν την είδηση, ενώ οι σύμβουλοι του Βανς υποψιάζονται πως επρόκειτο για ισραηλινή διαρροή, αν και αυτό διαψεύδεται από την πλευρά του Νετανιάχου.

Κατά το Axios, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από τους διαμεσολαβητές του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Τουρκίας να μεταφέρουν στους Ιρανούς πως θέλουν ο Βανς να ηγηθεί των συνομιλιών, για να καταλάβουν το πόσο σοβαρά βλέπει ο Τραμπ τον δρόμο της διπλωματίας.

Σύμβουλοι του Βανς αναφέρουν πως ο ίδιος υποστηρίζει το Ισραήλ, αλλά ανησυχεί για τους διαφορετικούς στόχους που έχει η κάθε πλευρά όσο μαίνεται ο πόλεμος.

«Πιστεύω ότι πρέπει να αποφύγουμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος και να μάθουμε από αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βανς, που είναι βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ, στην εφημερίδα Washington Post δύο ημέρες πριν την επίθεση στην Τεχεράνη.

«Έχει τις δικές του απόψεις, αλλά θα εργαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Τραμπ και θα προσπαθήσει να επιτύχει ένα αποτέλεσμα που θα αρέσει στον πρόεδρο», σχολίασε πάντως πηγή κοντά στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Επιμέλεια: Αναστασία Κιτσικώστα

Πηγή: skai.gr

