Ο ηγέτης των Χούθι στην Υεμένη, συμμάχων του Ιράν, απείλησε σήμερα με «στρατιωτική απάντηση» αν το απαιτήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Οι σίτες αντάρτες Χούθι, που ελέγχουν τεράστιες εκτάσεις εδαφών στην Υεμένη, δεν έχουν ακόμη συμμετάσχει στις εχθροπραξίες, παρά τη στρατηγική θέση της χώρας αυτής στον Κόλπο.

«Στην παραμικρή εξέλιξη της σύγκρουσης που απαιτεί στρατιωτική απάντηση, θα επέμβουμε χωρίς καθυστέρηση (...) όπως κάναμε και στις προηγούμενες φάσεις», δήλωσε ο ηγέτης των ανταρτών, Αμπντέλ Μάλεκ αλ Χούθι.

Έτοιμοι για νέο χτύπημα στην Ερυθρά Θάλασσα

Νωρίτερα σήμερα ένα ηγετικό στέλεχος των Χούθι δήλωσε στο Reuters ότι το κίνημα των ανταρτών, των οποίων οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα προκάλεσαν χάος στη διεθνή ναυτιλία και το εμπόριο κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, είναι έτοιμο να χτυπήσει ξανά αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τεχεράνη, μια κίνηση που θα επιδείνωνε την παγκόσμια πετρελαϊκή και οικονομική κρίση η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Αν οι Χούθι ανοίξουν ένα νέο μέτωπο στη σύγκρουση, ένας προφανής στόχος θα είναι το Στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, ένα κομβικό σημείο συμφόρησης στη ναυτιλία και ένα στενό πέρασμα που ελέγχει τη θαλάσσια κυκλοφορία προς τη Διώρυγα του Σουέζ, αφού το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά το κρίσιμο Στενό του Χορμούζ.

Σιίτες σύμμαχοι του Ιράν στον Λίβανο και το Ιράκ έχουν μπει στον πόλεμο που ξεκίνησε από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ωστόσο, οι Χούθι, βαριά οπλισμένοι και ικανοί να πλήξουν γειτονικές χώρες του Κόλπου και να προκαλέσουν σημαντικές διαταραχές στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα γύρω από την Αραβική Χερσόνησο, δεν έχουν ακόμη εισέλθει στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

«Είμαστε στρατιωτικά έτοιμοι πλήρως με όλες τις επιλογές. Όσο για άλλες λεπτομέρειες που σχετίζονται με τον προσδιορισμό της ώρας μηδέν, αυτές αφήνονται στην ηγεσία και παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα γνωρίζουμε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να κινηθούμε», δήλωσε το στέλεχος των Χούθι στο Reuters, το οποίο ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Μέχρι στιγμής το Ιράν τα πάει καλά και νικά τον εχθρό κάθε μέρα και η μάχη πηγαίνει προς την κατεύθυνσή του. Αν συμβεί κάτι αντίθετο με αυτό, τότε μπορούμε να αξιολογήσουμε», πρόσθεσε.

Ορισμένοι διπλωμάτες και αναλυτές λένε ότι οι Χούθι περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να μπουν στον πόλεμο, σε συντονισμό με το Ιράν, προκειμένου να ασκήσουν τη μέγιστη πίεση.

Το επί της ουσίας κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ και η στροφή προς μεγάλη εξάρτηση από την Ερυθρά Θάλασσα θα μπορούσαν να προσφέρουν μια τέτοια ευκαιρία.

Το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στο Στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ αν πραγματοποιηθούν επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος ή στα νησιά του, μετέδωσε την Τετάρτη το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο μια ανώνυμη ιρανική στρατιωτική πηγή.

Πηγή: skai.gr

