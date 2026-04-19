Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη «απέχουν πολύ από μια τελική συμφωνία», δήλωσε ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ (Mohammad Bagher Ghalibaf), σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση το Σάββατο, ενώ η εκεχειρία πρόκειται να λήξει μέσα σε λίγες ημέρες.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά το Ιράν «έγινε λίγο πονηρό». Ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα αυτή την εβδομάδα ότι μια συμφωνία είναι πολύ κοντά, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει κάνει σημαντικές παραχωρήσεις.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη σοβαρά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν και ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι δεν θα παρατείνει την τρέχουσα εκεχειρία εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Τα βασικά σημεία διαφωνίας:

Η τύχη των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν:

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν συμφώνησε να αποστείλει το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ, ισχυρισμός που απορρίφθηκε άμεσα από Ιρανό αξιωματούχο ως «απαράδεκτος». Το Ιράν διαθέτει περίπου 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%. Μία πρόταση που εξετάζεται περιλαμβάνει την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων με αντάλλαγμα την παράδοση αυτού του αποθέματος. Η Τεχεράνη ζητά σημαντική άρση κυρώσεων και αποδέσμευση κεφαλαίων άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Περιορισμοί στον εμπλουτισμό ουρανίου:

Η διάρκεια πιθανής αναστολής του πυρηνικού προγράμματος αποτελεί επίσης σημείο έντονης διαφωνίας. Ιρανός αξιωματούχος απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η χώρα συμφώνησε σε επ’ αόριστον διακοπή, δηλώνοντας ότι το Ιράν «δεν θα δεχθεί ποτέ» να αποτελεί εξαίρεση στο διεθνές δίκαιο. Οι ΗΠΑ πρότειναν αναστολή 20 ετών, ενώ το Ιράν αντιπρότεινε 5 χρόνια — πρόταση που απορρίφθηκε από την Ουάσινγκτον.

Επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ:

Η διεθνής κοινότητα ανακουφίστηκε όταν το Ιράν ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ (Strait of Hormuz), της κρίσιμης θαλάσσιας οδού που είχε ουσιαστικά κλείσει για σχεδόν δύο μήνες. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Το Ιράν δηλώνει ότι θα επαναφέρει αυστηρούς περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα, ως αντίδραση στην πρόθεση των ΗΠΑ να συνεχίσουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.



Πηγή: skai.gr

