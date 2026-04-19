Σε ρόλο εκπροσώπου του αμερικανικού στρατού, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινωσε ότι βρίσκεται υπό κράτηση πλοίο που επιχέιρησε να «σπάσει» τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε:

«Σήμερα, ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία με το όνομα TOUSKA, μήκους σχεδόν 900 ποδιών και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, προσπάθησε να περάσει από τον Ναυτικό μας Αποκλεισμό, και δεν πήγε καλά γι' αυτούς. Το αντιτορπιλικό USS SPRUANCE του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και τους προειδοποίησε να σταματήσουν. Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να ακούσει, οπότε το πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού μας τους σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο. Αυτή τη στιγμή, οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν την επιτήρηση του πλοίου. Το TOUSKA τελεί υπό κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ λόγω του προηγούμενου ιστορικού παράνομης δραστηριότητάς του. Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και βλέπουμε τι υπάρχει πάνω του! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Πηγή: skai.gr

