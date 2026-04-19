Νικητής των εκλογών στη Βουλγαρία με ποσοστό 37,5% αναδεικνύεται ο ρωσόφιλος υποψήφιος και πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ, σύμφωνα με τα exit polls που ανακοινώθηκαν στη γειτονική χώρα.

Αμέσως μόλις έκλεισαν οι κάλπες στη Βουλγαρία, δόθηκε το αποτέλεσμα των exit polls, τα οποία επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις περί άνετης νίκης του πρώην προέδρου της γειτονικής χώρας.

Δεύτερο κόμμα είναι με 16,2% ακολουθεί το κόμμα GERB του οποίου ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ,

Ωστόσο, παρά το εύρος της νίκης του, ο Ράντεφ δεν φαίνεται να εξασφαλίζει αυτοδυναμία, κάτι που σημαίνει ότι θα επιδιώξει κυβέρνηση συνεργασίας με άλλο κόμμα, ή η Βουλγαρία θα υποχρεωθεί σε επαναληπτικές εκλογές.

