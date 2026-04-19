Η Τεχεράνη απέρριψε τις νέες προτάσεις των ΗΠΑ για τη συμφωνία-πλαίσιο που θα αποτελέσει τη βάση για τον τερματισμό του πολέμου και δήλωσε ότι με αυτές τις συνθήκες δεν θα συμμετάσχει στον 20 γύρο συνομιλιών, οι οποίες αναμένονταν να διεξαχθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ.

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι με το καθεστώς αποκλεισμού των λιμανιών της από το αμερικανικό ναυτικό, δεν μπορεί να συμμετάσχει σε συνομιλίες.

Όπως μετέδωσε το IRNA, η Τεχεράνη εξέτασε τις νέες προτάσεις της Ουάσινγκτον για τη συμφωνία-πλαίσιο και τις οποίες χαρακτήρισε «υπερβολικές, με μη ρεαλιστικές προσδοκίες», ενώ κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «συνεχείς αλλαγές στη στάση της και για μπαράζ αντιθέσεων», σημειώνοντας ότι συνεχίζεται το απαράδεκτο καθεστώς του αποκλεισμού των λιμανιών, γεγονός που θεωρείται κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας.

Πηγή: skai.gr

