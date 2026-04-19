Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε νωρίτερα την Κυριακή μστο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν «θα συμβεί», εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την έκβαση των διαπραγματεύσεων.

Όπως ανέφερε, αντιπροσωπείες πρόκειται να μεταβούν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, όπου αναμένεται να βρίσκονται έως το αυριανό βράδυ για τις συνομιλίες. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν «μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία» και εξέφρασε την ελπίδα ότι η ιρανική πλευρά θα την αποδεχθεί.

Ωστόσο, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να κλιμακώσει δραστικά, απειλώντας πως οι ΗΠΑ θα πλήξουν «κάθε εργοστάσιο ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει πια περιθώριο για επιείκεια». Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη για «σοβαρή παραβίαση» της εκεχειρίας, αν και, σύμφωνα με τον ίδιο, εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης.



Πηγή: skai.gr

