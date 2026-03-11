Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 21 μηνών

Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά ακόμα 4 σεντς το γαλόνι στην τελευταία μέτρηση της AAA, ανεβάζοντας τη μέση τιμή στα 3,58 δολάρια το γαλόνι, την υψηλότερη μέση τιμή σε διάστημα άνω των 21 μηνών.

Η μέση τιμή έχει πλέον σημειώσει άνοδο 38 σεντς μόλις την τελευταία εβδομάδα και 64 σεντς τον τελευταίο μήνα - οι μεγαλύτερες εβδομαδιαίες και μηνιαίες αυξήσεις από τις αρχές Μαρτίου του 2022, λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που προκάλεσε εκτεταμένες κυρώσεις κατά αυτής της σημαντικής πετρελαιοπαραγωγού χώρας.

Αυτή η τελευταία τιμή είναι αυξημένη κατά 22% τον τελευταίο μήνα.

Αυτή η άνοδος αποτελεί αντίδραση στον πόλεμο στο Ιράν και στο ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, του κρίσιμου καναλιού από το οποίο διέρχεται κανονικά το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, καθώς και στις επιθέσεις αντιποίνων από το Ιράν στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις των πλούσιων σε πετρέλαιο γειτόνων του, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο.

Οι τιμές του ντίζελ αυξάνονται ακόμη ταχύτερα. Η μέση τιμή του ντίζελ αυξήθηκε κατά 5 σεντς στα 4,89 δολάρια το γαλόνι στην τελευταία μέτρηση, σημειώνοντας άνοδο 79 σεντς μόλις την τελευταία εβδομάδα.

Τα ευχάριστα νέα για όσους έχουν κουραστεί από τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης είναι ότι οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν απότομα στις χθεσινές συναλλαγές, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το βράδυ της Δευτέρας ότι πιστεύει πως ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ σύντομα».

Ωστόσο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου κινούνται ελαφρώς υψηλότερα στις πρώτες σημερινές συναλλαγές. Και ακόμη και αν το πετρέλαιο αρχίσει να πέφτει ξανά, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να μειωθούν σημαντικά οι λιανικές τιμές της βενζίνης.

