Ιράν: Ετοιμαστείτε για βαρέλια πετρελαίου στα 200 δολάρια

Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε την Τετάρτη ότι ο κόσμος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για την άνοδο της τιμής του πετρελαίου στα 200 δολάρια το βαρέλι, καθώς τρία ακόμη πλοία δέχθηκαν επίθεση στον αποκλεισμένο Κόλπο.

Το Ιράν εξαπέλυσε πυρά κατά του Ισραήλ και στόχων σε όλη τη Μέση Ανατολή την Τετάρτη, αποδεικνύοντας ότι μπορεί ακόμα να αντεπιτεθεί και να διαταράξει τον ενεργειακό εφοδιασμό, παρά τα πλήγματα που το Πεντάγωνο περιέγραψε ως τις πιο έντονες επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ μέχρι σήμερα.

Η κατάσταση στις αγορές και το Στενό του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου, που εκτινάχθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έχουν υποχωρήσει και τα χρηματιστήρια ανέκαμψαν, με τους επενδυτές να στοιχηματίζουν προς το παρόν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Trump) θα βρει έναν γρήγορο τρόπο να τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ύφεση στο πεδίο των μαχών, ούτε κάποια ένδειξη ότι τα πλοία μπορούν να πλεύσουν με ασφάλεια μέσω του Στενού του Ορμούζ. Εκεί, το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου παραμένει αποκλεισμένο πίσω από ένα στενό κανάλι κατά μήκος των ιρανικών ακτών, στη χειρότερη διακοπή του ενεργειακού εφοδιασμού από τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970.

«Ετοιμαστείτε για πετρέλαιο στα 200 δολάρια το βαρέλι, γιατί η τιμή εξαρτάται από την περιφερειακή ασφάλεια την οποία εσείς αποσταθεροποιήσατε», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφακάρι, εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, σε σχόλια που απευθύνονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά το πλήγμα σε γραφεία τράπεζας στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Ζολφακάρι δήλωσε επίσης ότι το Ιράν θα απαντήσει με επιθέσεις σε τράπεζες που συναλλάσσονται με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, συμβουλεύοντας τους πολίτες στη Μέση Ανατολή να παραμένουν σε απόσταση 1.000 μέτρων από αυτές.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πολιτικές και στρατιωτικές Εξελίξεις

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η ηγεσία του Ισραήλ αποδέχεται πλέον ιδιωτικά ότι το κυβερνητικό σύστημα του Ιράν θα μπορούσε να επιβιώσει του πολέμου.

Παράλληλα, τεράστια πλήθη Ιρανών βγήκαν στους δρόμους την Τετάρτη για τις κηδείες ανώτατων διοικητών. Κρατούσαν πορτρέτα του δολοφονηθέντος Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και του γιου και διαδόχου του, Μοτζτάμπα.

Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε ελαφρά κατά τις πρώτες μέρες του πολέμου στον πόλεμο, σε επίθεση που σκότωσε τον πατέρα, τη μητέρα, τη σύζυγο και έναν γιο του.

Ο ιρανικός στρατός δήλωσε την Τρίτη ότι εκτόξευσε πυραύλους κατά αμερικανικής βάσης στο βόρειο Ιράκ, του αρχηγείου του αμερικανικού ναυτικού στο Μπαχρέιν και στόχων στο κεντρικό Ισραήλ. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν, ενώ στο Ντουμπάι τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από δύο drones που συνετρίβησαν κοντά στο αεροδρόμιο.

Η ανθρωπιστική κρίση και οι διεθνείς αντιδράσεις

Στην Τεχεράνη, οι κάτοικοι δηλώνουν ότι συνηθίζουν πλέον τους νυχτερινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς που έχουν αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να διαφύγουν στην ύπαιθρο και έχουν μολύνει την πόλη με «μαύρη βροχή» από τον καπνό του πετρελαίου.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) αναμένεται να προτείνει την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα παγκόσμια στρατηγικά αποθέματα -αριθμός ρεκόρ- αν και αυτό θα κάλυπτε τη ροή μόλις τριών εβδομάδων μέσω του Στενού.

Στόχοι επιχειρήσεων

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στοχεύουν στον τερματισμό της ικανότητας του Ιράν να προβάλλει ισχύ εκτός συνόρων και στην καταστροφή του πυρηνικού του προγράμματος. Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί χωρίς χρονικό περιορισμό μέχρι την επίτευξη όλων των στόχων.

Στο Ιράν, ο αρχηγός της αστυνομίας, Αχμαντρέζα Ραντάν, προειδοποίησε ότι όποιος βγαίνει στους δρόμους θα αντιμετωπίζεται ως «εχθρός και όχι ως διαδηλωτής».

Απολογισμός θυμάτων

Από την έναρξη των επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου, πάνω από 1.300 Ιρανοί πολίτες έχουν σκοτωθεί, ενώ τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ιρανικά πλήγματα στο Ισραήλ.

Για τις ΗΠΑ, 7 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και περίπου 140 έχουν τραυματιστεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.