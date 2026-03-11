Βαθαίνει η ανθρωπιστική κρίση στον Λίβανο

Η ανθρωπιστική κρίση που εκτυλίσσεται στον Λίβανο, εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, γίνεται ολοένα και πιο καταστροφική, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν πλέον εκτοπιστεί και παλεύουν να βρουν ασφαλές μέρος, σύμφωνα με έναν αναπληρωτή συντονιστή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

«Κανένα σύστημα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε έναν τόσο μεγάλο αριθμό εκτοπισμένων ανθρώπων», δήλωσε στο CNN και στη Rosemary Church ο Εμανουέλ Μασάρ, ο οποίος βρίσκεται στον Λίβανο. «Βλέπουμε καθημερινά να φτιάχνουν αυτοσχέδια καταφύγια, με ανθρώπους να φτάνουν έχοντας μαζί τους μόνο τα ρούχα που φορούν και τίποτε άλλο», πρόσθεσε.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, δήλωσε ότι η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο έχει εκτοπίσει περισσότερους από 600.000 ανθρώπους και έχει σκοτώσει περισσότερους από 400, μεταξύ των οποίων δεκάδες γυναίκες και παιδιά.

Ο Μασάρ είπε ότι όσοι βρίσκονται στα καταφύγια δυσκολεύονται, επειδή πεινούν, χρειάζονται ιατρική φροντίδα και πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βασικά είδη, όπως πακέτα ειδών υγιεινής. Ο Μασάρ περιέγραψε ένα καταφύγιο στο οποίο εργάστηκε αυτή την εβδομάδα, όπου φιλοξενούνταν 800 εκτοπισμένοι άνθρωποι, αλλά υπήρχαν μόνο οκτώ εγκαταστάσεις υγιεινής για όλους. «Αυτό απλώς δεν λειτουργεί», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι οι Γιατροί χωρίς Σύνορα παρέχουν στήριξη τόσο στους ανθρώπους που βρίσκονται ήδη σε καταφύγια όσο και στους εκτοπισμένους μέσα στην κοινότητα, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να βρουν θέση σε κάποιο καταφύγιο και κοιμούνται στους δρόμους, μετά τις εντολές που έλαβαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους.



