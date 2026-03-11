Στη δίνη του πολέμου για βρίσκεται για 12η μέρα η Μέση Ανατολή, με τις αντιμαχόμενες πλευρές ΗΠΑ–Ισραήλ και Ιράν να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους, ενώ ο πόλεμος της προπαγάνδας μαίνεται επίσης.

Το Ισραήλ εξαπολύει νέες επιθέσεις στο Ιράν και τον Λίβανο, καθώς οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 16 ιρανικά πλοία που πόντιζαν νάρκες. Ο Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη με πρωτόγνωρες στρατιωτικές συνέπειες στην περίπτωση που έχουν ναρκοθετήσει το Στενό του Ορμούζ.

Το Ιράν εκτόξευσε τρία πυραυλικά κύματα κατά του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να αναφέρονται τραυματισμοί.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απευθύνθηκε εκ νέου στον «λαό του Ιράν» προτρέποντάς τους να «απομακρύνουν το καθεστώς του Αγιατολάχ και να κερδίσουν την ελευθερία τους».

Στο... βάθος του τούνελ, διαφαίνεται ένα μικρό φως για «διπλωματική διέξοδο» από την κρίση και τον πόλεμο, καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ταξιδέψει στο Ισραήλ ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος δήλωσε ενδεικτικά: «Ας δούμε αν το Ιράν θέλει να μιλήσουμε».

