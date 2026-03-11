Ουκρανία: Χτυπήσαμε ρωσικό εργοστάσιο κατασκευής «εξαρτημάτων πυραύλων»

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ένα από τα «σημαντικότερα στρατιωτικά εργοστάσια» της Ρωσίας, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το εργοστάσιο παρήγαγε ηλεκτρονικά είδη και εξαρτήματα για ρωσικούς πυραύλους. Τους ίδιους πυραύλους που χτυπούν τις πόλεις μας, τα χωριά μας και τους πολίτες μας», είπε ο ίδιος, όπως μεταδίδει το BBC.

Ukraine releases a video of its Storm Shadow missiles smashing into the Kremniy-El microelectronics plant in Bryansk, Russia a few hours ago.



The factory, which produces electronic equipment used in Russian weapon systems, was badly damaged by 8-10 missiles

Βρετανικοί πύραυλοι Storm Shadow χρησιμοποιήθηκαν για να χτυπήσουν το εργοστάσιο Kremniy El στην περιοχή των συνόρων του Μπριάνσκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού.

Οι ρωσικές τοπικές αρχές αναφέρουν ότι τουλάχιστον έξι πολίτες σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν στην «τρομοκρατική πυραυλική επίθεση». Ο εκπρόσωπος του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ήταν «προφανές ότι η εκτόξευση αυτών των πυραύλων ήταν αδύνατη χωρίς Βρετανούς ειδικούς».

«Προκειμένου να αποτραπεί η συνέχιση τέτοιων βάρβαρων ενεργειών από το καθεστώς του Κιέβου, διεξάγεται η ειδική στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ένας από τους στόχους της ρωσικής επιχείρησης είναι η αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας. Ο ίδιος ο Πούτιν έχει δηλώσει συχνά ότι η αποστρατιωτικοποίηση είναι κεντρικός στόχος του πολέμου.

Αλλά λόγω της ρωσικής εισβολής, η Ουκρανία λαμβάνει δυτική υποστήριξη - συμπεριλαμβανομένων εξελιγμένων όπλων που αποσκοπούν στην υπεράσπιση των εδαφών της, σύμφωνα με το BBC.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, λαμβάνει επίσης βοήθεια από τους συμμάχους της, συμπεριλαμβανομένων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed που παρέχονται από το Ιράν και των στρατιωτών που αποστέλλονται από τη Βόρεια Κορέα.

Και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις, παρόλο που ο πόλεμος έχει φτάσει σε αδιέξοδο.

Η Ρωσία σημειώνει αργή πρόοδο στο πεδίο της μάχης, αλλά η Ουκρανία λέει επίσης ότι ανακτά περισσότερα εδάφη που είχαν καταληφθεί από τους Ρώσους.

Ο Ζελένσκι λέει ότι ένας ακόμη γύρος συνομιλιών - με τη συμμετοχή Ρώσων και Αμερικανών διαπραγματευτών - μπορεί να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

