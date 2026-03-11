Δυο πτήσεις επαναπατρισμού θα πραγματοποιηθούν σήμερα, σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης και του ΥΠΕΞ.

Διαβάστε περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή, εδώ

Η πρώτη από το Ντουμπάϊ με εκτιμώμενη ώρα άφιξης στην Αθήνα στις 6 το απόγευμα με 503 άτομα (489 ενήλικοι και 14 παιδιά) και η δεύτερη από τη Ντόχα, στην οποία θα επιβαίνουν 275 άτομα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

