Οι Ταλιμπάν διέλυσαν με πυρά διαδήλωση γυναικών στην Καμπούλ

Μια ειρηνική διαμαρτυρία δεκάδων γυναικών, οι οποίες έκαναν πορεία στους δρόμους της Καμπούλ φωνάζοντας «Ψωμί, δουλειά και ελευθερία», δέχθηκε επίθεση και διαλύθηκε με πυρά στον αέρα από δυνάμεις των Ταλιμπάν.

Οι διαδηλώτριες κρατούσαν ένα πανό το οποίο έγραφε: «Η 15η Αυγούστου είναι μια μαύρη ημέρα», μια αναφορά στην ημερομηνία που η Καμπούλ κατελήφθη το 2021 από τους Ταλιμπάν.

Ταλιμπάν με στρατιωτικές στολές και οπλισμένοι με όπλα είχαν αποκλείσει ένα σταυροδρόμι μπροστά από τις διαδηλώτριες και άρχισαν να πυροβολούν για πολλά δευτερόλεπτα στον αέρα. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, ένας απ’ αυτούς προσποιήθηκε πως στοχεύει τις διαδηλώτριες, ενώ κάποιοι τις χτύπησαν με τα όπλα τους.

“August 15th marks the Afghan women’s solidarity day and the first black anniversary of the Taliban’s presence in the country”, their banner read. https://t.co/DsCWwXqklv