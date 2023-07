«Οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας πίσω από την επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας»

Οι ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες και οι ναυτικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση κατά της γέφυρας της Κριμαίας που πραγματοποιήθηκε με την συνδρομή «ναυτικών drones», δήλωσε πηγή των ειδικών ουκρανικών υπηρεσιών (SBU).

«Η σημερινή επίθεση κατά της γέφυρας της Κριμαίας είναι ειδική επιχείρηση της SBU και του Πολεμικού Ναυτικού», δήλωσε η πηγή στο AFP διευκρινίζοντας ότι «η γέφυρα δέχθηκε επίθεση με την συνδρομή ναυτικών drones».

"The bridge was attacked with the help of surface drones. It was difficult to reach the bridge, but in the end it was possible to do it," stated allegedly an unnamed source in the Security Service of #Ukraine to RBC-Ukraine. pic.twitter.com/AQ597Vv3gj