Κίνα: Θερμοκρασία ρεκόρ 52,2 βαθμών Κελσίου καταγράφηκε στη βορειοδυτική Κίνα

Απομακρυσμένη πόλη στην άνυδρη βορειοδυτική Κίνα κατέγραψε χθες, Κυριακή, θερμοκρασίες άνω των 52 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, σε ρεκόρ για τη χώρα, η οποία μόλις πριν από έξι μήνες έδινε μάχη με θερμοκρασίες -50 βαθμών Κελσίου.

Ο υδράργυρος στην πόλη Σανμπάο στην Τουρπάν της Σιντζιάνγκ ανέβηκε στους έως και 52,2 βαθμούς Κελσίου χθες, αναφέρει σήμερα η κρατική Xinjiang Daily, με το ρεκόρ ζέστης να αναμένεται να επιμείνει για τουλάχιστον άλλες πέντε ημέρες.

There have been unconfirmed reports on Sunday that China set a new national temperature record at 52.2C in Sanbao, Xinjiang Province.

Incredibly it's roughly 6 months since it also saw a record low temp of -53C. So in that short time it's a swing of more than 100C. pic.twitter.com/rAmfolf9iZ