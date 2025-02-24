Γερμανικές εκλογές: Οι νέοι προτίμησαν AfD και Αριστερά

Ποια κόμματα προτίμησαν στις εκλογές οι άνδρες και ποια οι γυναίκες; Τι ψήφισαν νέοι και ηλικιωμένοι; Πώς ψήφισαν οι πολίτες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο; Γραφικά με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εφορευτικής Επιτροπής.Στα διαδραστικά γραφικά για τα ποσοστά ανά ηλικιακή ομάδα διαπιστώνουμε ότι οι 70 και άνω προτίμησαν τους Συντηρητικούς (42%), αλλά και τους Σοσιαλδημοκράτες (25%). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι το 25% των νέων 18-24 ετών έδωσαν την ψήφο τους στο κόμμα H Αριστερά (Die Linke) και κατά 21% στην Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Τα αντίστοιχα ποσοστά στις ηλικίες 25-34 είναι 23% AfD και 15% Die Linke. Στις ηλικίες 35-44 η Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει τις περισσότερους ψήφους.



Το 30% των ανδρών και το 27% των γυναικών έδωσαν χθες την ψήφο τους στους Συντηρητικούς του Φρίντριχ Μερτς. Την ίδια στιγμή το 18% των γυναικών και το 15% των ανδρών ψήφισαν τους Σοσιαλδημοκράτες του Όλαφ Σολτς. Μεγαλύτερες είναι οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς την ψήφο στην Εναλλακτική για τη Γερμανία: AfD ψήφισε το 24% των ανδρών και το 17% των γυναικών. Ποσοστά πάνω από το μέσο όρο τους συγκεντρώνουν στις γυναίκες και η Αριστερά και το SPD.

Αξιοσημείωτο ότι αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο, οι άνθρωποι με υψηλότερη μόρφωση προτιμούν τους Συντηρητικούς (27%), ενώ μόλις 13% την AfD. Οι Πράσινοι διασφαλίζουν σε αυτή την κατηγορία 19%. Στον αντίποδα 28% των πολιτών με βασικό επίπεδο μόρφωσης επέλεξε την AfD και το 32% την Χριστιανική Ένωση.

