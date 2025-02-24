Κάγια Κάλας: Η Ένωση θα προσπαθήσει να χορηγήσει νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία στις 6 Μαρτίου

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνόδου κορυφής που συγκλήθηκε στις 6 Μαρτίου από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Η Ευρώπη προσπαθεί να ενισχύσει την υποστήριξή της στο Κίεβο σε απάντηση στις συναλλαγές μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων όσον αφορά την Ουκρανία.

Η Κάγια Κάλας πρότεινε τα 27 κράτη μέλη να δεσμευτούν να παράσχουν νέα όπλα μόλις αυτό καταστεί δυνατό, κυρίως πυραύλους, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και οβίδες πυροβολικού.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ που συνεδρίασαν σήμερα στις Βρυξέλλες «εξέφρασαν ευρεία υποστήριξη» σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

«Οι λεπτομέρειες, ειδικότερα τα ποσά, θα αποφασιστούν και θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της έκτακτης ευρωπαϊκής συνόδου της 6ης Μαρτίου», διευκρίνισε.

Οι συνομιλίες έχουν ωστόσο καταστεί δύσκολες λόγω της αντίθεσης της Ουγγαρίας --η οποία παραμένει πολύ κοντά στη Μόσχα-- σε οποιαδήποτε νέα στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της έναρξης διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι έχουν ήδη παράσχει βοήθεια σχεδόν 134 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, από την οποία τουλάχιστον 50 δισεκ. ευρώ για στρατιωτική υποστήριξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

