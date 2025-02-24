Φρίντριχ Μερτς σε ΗΠΑ: Μην προχωρήσετε χωρίς την Ευρώπη

Ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και νικητής των χθεσινών εκλογών Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε την ελπίδα ότι θα καταστεί εφικτή η διατήρηση της διατλαντικής σχέσης, προειδοποίησε ωστόσο τις ΗΠΑ ότι, εάν επιλέξουν να πορευτούν μόνες, η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη.

«Εάν επικρατήσουν στην Αμερική όσοι επιλέγουν όχι μόνο το "Πρώτα η Αμερική", αλλά το "Η Αμερική μόνη της", τότε η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη», δήλωσε ο κ. Μερτς, τονίζοντας ωστόσο ότι ο ίδιος ευελπιστεί η διατλαντική σχέση να διατηρηθεί ισχυρή.

Ήδη χθες το βράδυ ο κ. Μερτς δήλωσε ότι η απόλυτη προτεραιότητά του θα είναι «η ενδυνάμωση της Ευρώπης όσο το δυνατόν γρηγορότερα ώστε, βήμα βήμα, να μπορέσουμε να επιτύχουμε την ανεξαρτησία από τις ΗΠΑ», για να προσθέσει: «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έλεγα κάτι τέτοιο στην τηλεόραση, αλλά μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, είναι σαφές ότι οι Αμερικανοί, τουλάχιστον αυτοί οι Αμερικανοί, αυτή η κυβέρνηση, είναι εν πολλοίς αδιάφοροι για την τύχη της Ευρώπης». Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε επίσης «περίεργος» να δει πώς θα φτάσουμε έως τη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, «εάν θα μιλάμε μέχρι τότε για το ΝΑΤΟ με την τρέχουσα μορφή του ή εάν θα πρέπει να οικοδομήσουμε μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή αμυντική ικανότητα πολύ πιο γρήγορα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.