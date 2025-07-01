Γνωρίζατε ότι οι κούκλες Labubu ξεκίνησαν ως ένα απλό σκίτσο στο μπλοκ σχεδίασης του καλλιτέχνη Kasing Lung, γεννημένου στο Χονγκ Κονγκ;

Αυτό το απλό σκίτσο σύντομα εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο της ποπ κουλτούρας, αφού η εταιρεία του Wang Ning, Pop Mart έδωσε ζωή στο χαρακτήρα αυτό.

Η ιδιόρρυθμη κούκλα εξελίχθηκε γρήγορα από ένα χαριτωμένο παιχνίδι σε πολιτιστική τρέλα, καθιστώντας τον Wang Ning τον νεότερο δισεκατομμυριούχο στην πρώτη δεκάδα της Κίνας, με την περιουσία του να έχει εκτοξευθεί σε μόλις ένα χρόνο.

Η καθαρή περιουσία του 38χρονου τετραπλασιάστηκε από 7,59 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 σε 22,1 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων πραγματικού χρόνου του Forbes.

Ο πυρετός της Labubu έχει σαρώσει την Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με τους ανθρώπους να ξοδεύουν μια περιουσία για μία μόνο κούκλα. Πριν από λίγο καιρό, η ανθρώπινη εκδοχή της Labubu πουλήθηκε για το εντυπωσιακό ποσό των 1,08 εκατομμυρίων γιουάν (150.275,51 δολάρια), το οποίο αποτιμήθηκε σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ρουπίες από έναν οίκο δημοπρασιών στο Πεκίνο.

Η δημοτικότητα της κούκλας έχει καταστήσει τον Wang τον 10ο πλουσιότερο άνθρωπο στην Κίνα και το νεότερο μέλος των πλουσιότερων ανθρώπων της χώρας, στους οποίους περιλαμβάνονται ο ιδρυτής του TikTok, Zhang Yiming, ο διευθύνων σύμβουλος της Xiaomi, Lei Jun, ο ιδρυτής της Nongfu Spring, Zhong Shansha και άλλοι.

Οι κούκλες Labubu είναι βελούδινα παιχνίδια και φιγούρες βασισμένες σε έναν χαρακτήρα από τη σειρά βιβλίων The Monsters, που δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη Kasing Lung, γεννημένο στο Χονγκ Κονγκ. Εμπνευσμένο από τα σκανδιναβικά παραμύθια, η δημοτικότητα του μικροσκοπικού ξωτικού πλάσματος εκτινάχθηκε όταν η Lisa από το γυναικείο συγκρότημα K-pop Blackpink εθεάθη με ένα. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια φρενίτιδα διασημοτήτων που επιδείκνυαν την κούκλα, συμπεριλαμβανομένων των Kim Kardashian, Rihanna, Dua Lipa και άλλων.

Πηγή: skai.gr

