Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν σκληρύνει τη στάση τους στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ πρέπει να καταργήσουν άμεσα τους δασμούς κατά της ΕΕ ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία-πλαίσιο πριν από την επικείμενη προθεσμία της 9ης Ιουλίου.

Ο επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σεφτσόβιτς έχει λάβει εντολή να ακολουθήσει πιο σκληρή γραμμή σε ταξίδι του στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα, καθώς οι Βρυξέλλες προσπαθούν να εξαλείψουν ή τουλάχιστον να μειώσουν ουσιαστικά τους δασμούς του Τραμπ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Όπως σημειώνουν οι Financial Times, η Ουάσινγκτον έχει υποδείξει στις Βρυξέλλες ότι το πιο πιθανό είναι να ακολουθήσει την ίδια τακτική με τις εμπορικές διαβουλεύσεις με τη Βρετανία, κατά τις οποίες κάποιοι δασμοί θα παραμείνουν σε ισχύ ενώ οι συνομιλίες συνεχίζονται, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Πρέσβεις κρατών-μελών της ΕΕ ζήτησαν τη Δευτέρα από τον Σεφτσόβιτς να επιμείνει ώστε οποιαδήποτε συμφωνία να περιλαμβάνει, από τις 9 Ιουλίου, μειώσεις στον υφιστάμενο «αμοιβαίο» δασμό του 10%, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Ζητούν επίσης μειώσεις στους υψηλότερους δασμούς που επιβάλλονται σε συγκεκριμένους τομείς.

Στην περίπτωση της Βρετανίας, οι αμερικανικοί δασμοί σε αυτοκίνητα και χάλυβα παρέμειναν για αρκετές εβδομάδες μετά την αρχική συμφωνία, ώστε να επιτραπεί η εφαρμογή χαμηλότερων ή και μηδενικών ποσοστώσεων δασμών.

Τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ δυσκολεύτηκαν να παρουσιάσουν κοινό μέτωπο κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Όμως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζήτησε από τους ηγέτες, στη σύνοδο κορυφής την Πέμπτη, να εγκρίνουν μια πιο σκληρή στάση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν πιθανά, δήλωσαν οι πηγές, συμπεριλαμβανομένης της κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τις ΗΠΑ στην επαναφορά του δασμού 20% που ίσχυε από τον Απρίλιο ή ακόμη και στην επιβολή του 50%, όπως είχαν απειλήσει τον Μάιο.

Ένα άλλο πρόσωπο με γνώση της κατάστασης ανέφερε ότι η ΕΕ παραμένει διχασμένη ως προς το αν θα πρέπει να προβεί σε αντίποινα, γεγονός που μειώνει το κίνητρο των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε συμβιβασμό.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε στη σύνοδο κορυφής για ταχεία συμφωνία που θα μειώσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας δήλωσε ότι η προθεσμία θα πρέπει να παραταθεί προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη συμφωνία.

Από τον Απρίλιο, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υπόκεινται σε εμπορικούς δασμούς ύψους 380 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 70% του συνολικού εμπορίου.

Σε αυτό περιλαμβάνονται οι δασμοί 25% σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά και 50% σε χάλυβα και αλουμίνιο.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να επεκτείνουν τους δασμούς σε αγαθά όπως ο χαλκός, η ξυλεία, τα εξαρτήματα αεροδιαστημικής, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα μικροτσίπ και τα κρίσιμα ορυκτά.

Η ΕΕ έχει εγκρίνει αντίμετρα ύψους 21 δισ. ευρώ σε εξαγωγές των ΗΠΑ, αλλά τα έχει παγώσει έως τις 14 Ιουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει νέο πακέτο δασμών ύψους 95 δισ. ευρώ.

Ο Μαρός Σεφτσόβιτς θα έχει συνομιλίες την Πέμπτη με τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και τον εκπρόσωπο Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ.

Θα συζητήσουν ένα «διπλότυπο σχέδιο συμφωνίας επί της αρχής» από την πλευρά των ΗΠΑ, το οποίο καλύπτει όχι μόνο το εμπόριο αγαθών, αλλά και τα «μη δασμολογικά εμπόδια», όπως η ψηφιακή ρύθμιση και τα πρότυπα για τα τρόφιμα και τα προϊόντα.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η Ουάσινγκτον δίνει προτεραιότητα σε τέτοιες συμφωνίες προκειμένου να αποφύγει την επιβολή υψηλότερων δασμών, αλλά αναμένεται ότι το 10% των δασμών θα παραμείνει σε ισχύ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

«Εστιάζουμε απόλυτα σε ένα θετικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Σεφτσόβιτς.

«Πάντα είναι καλό όταν μπορούμε να περάσουμε από την ανταλλαγή απόψεων στο στάδιο της σύνταξης», πρόσθεσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Αναλυτές στην Ουάσινγκτον εκτιμούν ότι ο πρόεδρος, ενισχυμένος από την επιτυχία της συμφωνίας με τη Βρετανία και την προσωρινή ανακωχή με την Κίνα, είναι πιθανό να σκληρύνει τη στάση του.

«Η ΕΕ φαίνεται να προσεγγίζει αυτή τη διαδικασία σαν εμπορική διαπραγμάτευση, κάτι που θα ήταν κολοσσιαίο λάθος. Από την οπτική των ΗΠΑ, μοιάζει περισσότερο με διαπραγμάτευση για τους όρους παράδοσης», δήλωσε ο Τεντ Μέρφι, νομικός σύμβουλος εμπορικών υποθέσεων στο δικηγορικό γραφείο Sidley στην Ουάσινγκτον.



Πηγή: skai.gr

