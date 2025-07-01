Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο 0,91% - Σε νέα υψηλά 15 ετών η αγορά

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά 15 ετών. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.885,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,91%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 21ης Απριλίου 2010 (1.936,43 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.887,70 μονάδες (+1,05%) και κατώτερη τιμή στις 1.865,52 μονάδες (-0,13%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 253,79 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 50.560.367 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,00%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,14%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές Alpha Bank (+3,68%), Coca Cola HBC (+2,47%), του ΟΛΠ (+2,44%), της Optima (+1,75%) και της Εθνικής (+1,52%).,

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-3,03%), της Τιτάν (-1,17%), της Μυτιληναίος (-1,04%) και της Jumbo (-1,02%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 18.556.661 και 14.372.447 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 54,78 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 51,86 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 43 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δομική Κρήτης (+8,64%) και Euroxx (+6,38%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass (-6,20%) και Ξυλεμπορία(π) (-5,56%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 5,4300 +0,93%

OPTIMA: 20,3500 +1,75%

ΤΙΤΑΝ: 37,9500 -1,17%

ALPHA BANK: 3,1000 +3,68%

AEGEAN AIRLINES: 12,1600 -0,33%

VIOHALCO: 5,7500 +1,59%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 20,0000 -0,20%

ΔΑΑ: 9,8200 -0,56%

ΔΕΗ: 13,8500 -0,07%

COCA COLA HBC: 44,8000 +2,47%

ΚΥΠΡΟΥ: 6,2800 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 8,2800 +0,61%

ELVALHALCOR: 2,4800 -0,20%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,9950 +1,52%

ΕΥΔΑΠ: 5,8200 +0,52%

EUROBANK: 2,9500 +1,17%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2700 -0,48%

MOTOR OIL: 23,8600 +0,85%

JUMBO: 29,0000 -1,02%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 45,5400 -1,04%

ΟΛΠ: 46,1500 +2,44%

ΟΠΑΠ: 19,4900 +1,25%

ΟΤΕ: 16,2000 +0,37%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,9700 +1,50%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,8000 -3,03%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

