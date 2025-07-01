"Πολύ θετικό" το ΥΠΕΘΟ στο ενδεχόμενο συμφωνίας Euronext - Χρηματιστηρίου Αθηνών

Σε πρώιμο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις μεταξύ Euronext και Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΘΟ, το οποίο συμπληρώνει πως βλέπει πολύ θετικά το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας. Παράλληλα, σημειώνει πως σε περίπτωση που προχωρήσει ο συνδυασμός των δύο οντοτήτων, προτίθεται να υποστηρίξει ενεργά τη διαδικασία ενσωμάτωσης, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργική εναρμόνιση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει τα εξής:

Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενημερώθηκε ότι η Euronext έχει εισέλθει σε προκαταρκτικές συζητήσεις με το Χρηματιστήριο Αθηνών σχετικά με την ενδεχόμενη εξαγορά του. Πρόκειται για μια εμπορική συζήτηση σε πρώιμο στάδιο, η οποία ενδέχεται ή όχι να καταλήξει σε συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε ενδεχόμενη εξέλιξη θα υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών και τελικά στην απόφαση των μετόχων.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βλέπει πολύ θετικά το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας. Δέκα χρόνια ύστερα από την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων, μια πιθανή εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext αποτελεί έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στη σταθερότητα και τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, σηματοδοτεί την εμβάθυνση της ενσωμάτωσης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό χώρο και ενισχύει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, με ιστορία σχεδόν 150 ετών, αποτελεί θεσμό-ορόσημο για την ελληνική οικονομία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του, έχει ταυτιστεί με την ιστορία της χώρας- από τη βιομηχανοποίηση και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μέχρι τη διαχείριση κρίσεων και τη σημερινή δυναμική πορεία ανάκαμψης και μετασχηματισμού.

Η Euronext, με δραστηριότητες σε επτά χώρες - Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία και Πορτογαλία - αποτελεί σήμερα κορυφαίο πανευρωπαϊκό χρηματιστηριακό όμιλο. Μέσω της πιθανής ένταξης, η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει το όγδοο μέλος ενός ενοποιημένου οικοσυστήματος κεφαλαιαγορών που σέβεται τις εθνικές ιδιαιτερότητες ενώ επωφελείται από μια κοινή στρατηγική και τεχνογνωσία.

Σε περίπτωση που προχωρήσει ο συνδυασμός των δύο οντοτήτων, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προτίθεται να υποστηρίξει ενεργά τη διαδικασία ενσωμάτωσης, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργική εναρμόνιση. Μια ενιαία προσέγγιση στις υποδομές, τις λειτουργίες και την εποπτεία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγοράς.

Υποστηρίζουμε ανάμεσα σε άλλα:

• τη μετεγκατάσταση και αναβάθμιση της τεχνολογίας συναλλαγών

• την ενσωμάτωση των εκκαθαριστικών λειτουργιών σε ένα ευρύτερο διασυνοριακό πλαίσιο

• την εναρμόνιση των υποδομών μετασυναλλακτικής υποστήριξης, και

• την ενίσχυση των συνεργειών με άλλες ευρωπαϊκές αγορές σε επιλεγμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως στην ενέργεια και στο χρέος.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνεχίζει να ενθαρρύνει σταθερά την εισροή ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι το μέγεθος και η τεχνογνωσία της Euronext, σε ό,τι αφορά την αγορά μετοχών και ομολόγων, μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη για τους επενδυτές και για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της.

Αυτή η ενδεχόμενη εξέλιξη ευθυγραμμίζεται επίσης με την πρωτοβουλία της Ε.Ε. για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025. Στοχεύει στη βέλτιστη διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις, στην ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών στις κεφαλαιαγορές και στη βελτίωση των επιλογών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα δεν επιστρέφει απλώς - έχει ήδη επιστρέψει.

Και προχωρά μπροστά με αυτοπεποίθηση, στρατηγική και καθαρό όραμα για το μέλλον.

