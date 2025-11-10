Οι ΗΠΑ τείνουν χείρα βοηθείας στον Λίβανο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Οι ΗΠΑ δηλώνουν έτοιμες να στηρίξουν τον στρατό του Λιβάνου στην προσπάθεια αφοπλισμού των ένοπλων οργανώσεων που δρουν στη χώρα, βάσει του σχεδίου που ανακοινώθηκε τον Αύγουστο αλλά παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω της αντίδρασης από τη Χεζμπολάχ, την ισλαμιστική οργάνωση που στηρίζεται από το Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, σε συνάντηση που είχαν με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, εξέφρασαν τη βούληση της Ουάσιγκτον να βοηθήσει τη χώρα να σταθεροποιήσει την κατάσταση στα νότια της χώρας, όπου το Ισραήλ πραγματοποιεί τακτικά πλήγματα σε στόχους της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο NNA.

Η προθυμία των ΗΠΑ έχει στόχο να τερματιστούν οι ένοπλες διενέξεις και να μπορέσουν οι αρχές του Λιβάνου να ελέγξουν πλήρως τη χώρα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται τι είδους βοήθεια θα παρασχεθεί.

Ο Αούν συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών υπό τον Σεμπάστιαν Γκόρκα, αναπληρωτή βοηθό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο προεδρικό μέγαρο έξω από τη Βηρυτό.

Ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε τη Δευτέρα ότι μόνο ο εθνικός στρατός έχει το δικαίωμα να επιβάλλει την κρατική κυριαρχία «σε όλη τη λιβανέζικη επικράτεια, χωρίς καμία άλλη δύναμη – ούτε εκτός κράτους, ούτε εκτός Λιβάνου».

Ο Αούν, που ανέλαβε την προεδρία του Λιβάνου τον Ιανουάριο, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τερμάτισε τον δίμηνο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στα τέλη του 2024, τόνισε την ανάγκη να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ ώστε να σταματήσει τις «συνεχείς επιθέσεις» του στο λιβανέζικο έδαφος.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ισραήλ εξαπέλυσε ορισμένες από τις πιο σφοδρές αεροπορικές επιδρομές του στη χώρα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός που επετεύχθη με τη συνδρομή των ΗΠΑ και της Γαλλίας, προκαλώντας φόβους για επανέναρξη της σύγκρουσης.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις του αποτελούν απάντηση στις προσπάθειες της Χεζμπολάχ να ανασυγκροτηθεί στρατιωτικά.

Ο Αούν δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία εκεχειρίας ώστε ο λιβανέζικος στρατός να μπορέσει να αναπτυχθεί στα νότια σύνορα και να εφαρμόσει το σχέδιο αφοπλισμού που στηρίζουν οι ΗΠΑ.

Το καλοκαίρι είχε αναθέσει στον στρατό να εκπονήσει σχέδιο για να διασφαλιστεί ότι όλα τα όπλα στη χώρα θα τεθούν υπό κρατικό έλεγχο μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Τομ Μπάρακ, πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τον Λίβανο, παραδέχθηκε ότι η λιβανέζικη κυβέρνηση δυσκολεύεται να κατασχέσει τον οπλισμό της Χεζμπολάχ, η οποία αρνείται να αφοπλιστεί, επικαλούμενη την «ισραηλινή επιθετικότητα».

Η εύθραυστη αυτή ισορροπία απειλεί να διαλύσει την ήδη εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς - μιας ακόμη φιλοϊρανικής οργάνωσης και συμμάχου της Χεζμπολάχ.

Η εκεχειρία στη Γάζα αποτελεί μέρος του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2023, πυροδοτώντας τη σύγκρουση Ισραήλ–Χεζμπολάχ, όταν η τελευταία επενέβη υπέρ των Παλαιστινίων.



Πηγή: skai.gr

