Το Ποκρόφσκ, μια πόλη που παλαιότερα φιλοξενούσε περίπου 60.000 κατοίκους στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ της Ουκρανίας, αποτελεί το επίκεντρο της τελευταίας ρωσικής επίθεσης αναφέρει η New York Post.

Παρά το γεγονός ότι οι δυνάμεις του Κρεμλίνου χρησιμοποιούν κάθε τέχνασμα για να προσπαθήσουν να διαπεράσουν τις ουκρανικές άμυνες, το Κίεβο κρατάει πεισματικά την πόλη, η οποία είναι σημαντική από άποψη υλικοτεχνικής σημασίας, δήλωσε αποκλειστικά στην εφημερίδα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι.

«Η κατάσταση στην πρώτη γραμμή είναι πραγματικά τεταμένη, όπου ο εχθρός διεξάγει μια στρατηγική επιθετική επιχείρηση», είπε. «Έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες δυνάμεις, δημιουργώντας κυριαρχία (σε έμψυχο δυναμικό) σε μια προσπάθεια να παραβιάσουν την αμυντική μας γραμμή... για να καταλάβουν την περιοχή».

Παρά το γεγονός ότι οι προπαγανδιστές της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιμένουν ότι το Ποκρόφσκ έχει πέσει και οι Ουκρανοί είναι παγιδευμένοι, ο Σίρσκι δήλωσε ότι ισχύει το αντίθετο μετά από μια αντεπίθεση τον Σεπτέμβριο που κόστισε στους εισβολείς «περίπου 13.000» θύματα και επέτρεψε στις ουκρανικές δυνάμεις να εκκαθαρίσουν από ρωσικές δυνάμεις περισσότερα από 165 τετραγωνικά μίλια.

«Συνεχίζουν να δείχνουν αυτήν την περιοχή στους χάρτες τους σαν να είναι υπό τον έλεγχό τους», είπε. «Αυτή η αντίληψη - ότι ο εχθρός έχει σχεδόν τα πάντα και πρόκειται να το τελειώσει (να καταλάβει την πόλη) - δεν είναι αλήθεια».

Αταλάντευτη παρά τις απώλειες, η Μόσχα έστειλε περίπου 150.000 στρατιώτες - από τους περίπου 700.000 που βρίσκονται σε ουκρανικό έδαφος - προς την κατεύθυνση του Ποκρόφσκ, με ισχυρές μηχανοκίνητες ομάδες και τέσσερις ταξιαρχίες πεζοναυτών που έχουν δεσμευτεί για την επίθεση.

Ο στόχος της Ρωσίας είναι να περικυκλώσει το Ποκρόφσκ και τις γειτονικές πόλεις από βορρά, νότο και ανατολικά, κόβοντας τις γραμμές ανεφοδιασμού και εκτοπίζοντας τυχόν εναπομείναντες πολίτες στην τελευταία της απόπειρα να καταλάβει όλο το Ντόνετσκ, εξήγησε ο Ουκρανός διοικητής.

Καθώς το Κρεμλίνο ξοδεύει χρήματα για να πληρώσει μεγάλα ποσά σε στρατολογημένους άνδρες και μισθοφόρους, ορισμένοι αναλυτές αμφισβητούν για πόσο καιρό η Μόσχα μπορεί να συνεχίσει να στέλνει στρατιώτες να πεθαίνουν χωρίς να καταφύγει στην υποχρεωτική στράτευση, κάτι που θα ήταν βαθιά αντιδημοφιλές και θα έβλαπτε πολιτικά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Το καθήκον μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το επίπεδο κινητοποίησης του λαού τους θα είναι ίσο ή μικρότερο από τον αριθμό των απωλειών που υφίστανται», δήλωσε ο Σίρσκι. «Έχουν κάνει αυτές τις ενεργές επιθετικές ενέργειες για δύο μήνες χωρίς καμία ουσιαστική επιτυχία».

Οι Ουκρανοί έχουν περάσει μήνες κατασκευάζοντας οχυρώσεις γύρω από αστικά κέντρα για να αμβλύνουν την αποτελεσματικότητα βαρέων μηχανημάτων όπως τα τανκς.

«Υπάρχει διαφορά μεταξύ του να πρέπει να αμυνθείς σε ανοιχτό πεδίο και σε μια αστική δομή», δήλωσε ο Σίρσκι. «Οι αστικές μας περιοχές είναι σε θέση να συγκρατήσουν τεράστιες μάζες εχθρικών στρατευμάτων».

Οι ρωσικές τακτικές δυνάμεις δεν είναι το μόνο που έχουν να αντιμετωπίσουν οι στρατιώτες του Κιέβου, καθώς ομάδες σαμποτέρ προσπαθούν να χτυπήσουν θέσεις στα μετόπισθεν και επικοινωνίες και οι πράκτορες του Κρεμλίνου εργάζονται διαρκώς για να σπείρουν αμφιβολίες για τον πόλεμο της Ουκρανίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.



«Είναι πραγματικά μια δύσκολη κατάσταση», παραδέχτηκε ο Ουκρανός διοικητής. «Οι μάχες μαίνονται. Ο εχθρός διεξάγει συνεχώς γρήγορους ελιγμούς».

Σε ένδειξη της σημασίας της μάχης για την Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε την πρώτη γραμμή κοντά στο Ποκρόφσκ την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι οι ρωσικές προσπάθειες να διασπάσουν την ουκρανική άμυνα «δεν είχαν επιτυχία», αλλά παράλληλα αναγνώρισε ότι «τα πράγματα δεν είναι εύκολα» για τις δικές του δυνάμεις.

«Όποτε έρχεται ο πρόεδρος... είναι πάντα μια ισχυρή ώθηση», σχολίασε ο Σίρσκι. «Ενισχύει το ηθικό στα [ουκρανικά στρατεύματα] να πολεμήσουν καλύτερα τον εχθρό».

Για να διατηρήσει το προβάδισμα στη μάχη, η Ουκρανία βασίζεται στην κυριαρχία της στα drones για να καταστρέψει βασικά στοιχεία των ρωσικών θανατηφόρων δικτύων μη επανδρωμένων αεροσκαφών: τοποθεσίες διοίκησης και ελέγχου, τους ίδιους τους χειριστές και τις υποστηρικτικές υποδομές.



«Πρώτα απ 'όλα, είναι απαραίτητο να καταστραφούν οι τοποθεσίες από όπου αποστέλλονται τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα κέντρα διοίκησης», είπε ο Σίρσκι.

Αυτό, πρόσθεσε, απαιτεί καλές πληροφορίες και πυρομαχικά ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς: «Το πυροβολικό μας αναγκάζεται να χτυπάει από τα μετόπισθεν σε μεγαλύτερες αποστάσεις... επομένως η σημασία των πυραύλων αυξάνεται».

Το Κίεβο έχει επίσης επεκτείνει το πρόγραμμα εκπαίδευσής του, με την εκπαίδευση να επεκτείνεται σε έξι εβδομάδες και τους νεοσύλλεκτους να λαμβάνουν υποχρεωτικά μαθήματα έκτακτης ανάγκης σε ηλεκτρονικό πόλεμο, ασκήσεις κατά των drones και πρώτες βοήθειες, μαζί με συνεχείς ασκήσεις που περιλαμβάνουν εκπαίδευση σε drones.



Στο μεταξύ, τα αιτήματα του Σίρσκι προς τον κόσμο παραμένουν τα ίδια, με τον διοικητή να ζητά όπλα, πυραύλους, αντιαεροπορικά και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου για να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές νυχτερινές επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας, γέφυρες και εργοστάσια.

«Χρειαζόμαστε πυραύλους διαφορετικών τύπων, διαφορετικών βεληνεκών... ισχυρές εναέριες άμυνες», επισήμανε. «Αυτή είναι η ύψιστη προτεραιότητα για εμάς».

Παρά τις πιθανότητες υπέρ της Μόσχας, ούτε η ωμή βία ούτε ο υβριδικός πόλεμος έχουν φέρει την ταχεία νίκη που υποσχέθηκε η Μόσχα, και το πείσμα της Ουκρανίας έχει κάνει τη Ρωσία να πληρώσει ένα αιματηρό τίμημα.

«Η δράση μας», σημείωσε ο Ουκρανός στρατιωτικός, «άλλαξε αποτελεσματικά τον ρου του πολέμου».

Πηγή: skai.gr

