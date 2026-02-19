Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη αεροπορική δύναμη στη Μέση Ανατολή από την εισβολή στο Ιράκ το 2003

Στην αποστολή σημαντικού αριθμού μαχητικών αεροσκαφών και υποστηρικτικών μέσων στη Μέση Ανατολή προχωρούν οι ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη αεροπορική δύναμη στην περιοχή από την εισβολή στο Ιράκ το 2003.

Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση κατά του Ιράν, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει αποφασίσει αν θα διατάξει την επίθεση ή σε περίπτωση που τη διατάξει αν ο στόχος θα είναι το ήδη αποδυναμωμένο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η εξουδετέρωση του πυραυλικού οπλοστασίου ή να επιχειρηθεί η ανατροπή του καθεστώτος.

Τις τελευταίες ημέρες, οι ΗΠΑ συνέχισαν να μετακινούν προηγμένα μαχητικά F-35 και F-22 προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων και Αμερικανό αξιωματούχο. Ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, φορτωμένο με αεροσκάφη κρούσης και ηλεκτρονικού πολέμου, κατευθύνεται επίσης προς την περιοχή. Αεροσκάφη διοίκησης και ελέγχου, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τον συντονισμό μεγάλων αεροπορικών εκστρατειών, βρίσκονται καθ’ οδόν. Παράλληλα, κρίσιμα συστήματα αεράμυνας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

Η εν λόγω δύναμη πυρός θα δώσει στις ΗΠΑ τη δυνατότητα να διεξαγάγουν έναν παρατεταμένο, πολυεβδομαδιαίο αεροπορικό πόλεμο κατά του Ιράν, αντί για το μεμονωμένο πλήγμα «Midnight Hammer» που πραγματοποίησαν τον Ιούνιο εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Εκπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν συναντήθηκαν στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα για να διαπραγματευτούν μια πιθανή συμφωνία σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι υπήρξε «λίγη πρόοδος» στις συνομιλίες, αλλά πρόσθεσε: «Εξακολουθούμε να απέχουμε πολύ σε ορισμένα ζητήματα». Το Ιράν αναμένεται να παρουσιάσει μια πιο λεπτομερή πρόταση στις ΗΠΑ τις επόμενες εβδομάδες, ανέφερε η Λέβιτ.

Ο Τραμπ έχει λάβει αρκετές ενημερώσεις για τις στρατιωτικές του επιλογές σε περίπτωση που επιλέξει να διατάξει πλήγματα, όλες σχεδιασμένες ώστε να μεγιστοποιούν τη ζημιά στο ιρανικό καθεστώς και στους περιφερειακούς του συμμάχους-πληρεξουσίους, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι 2 επιλογές

Οι επιλογές περιλαμβάνουν εκστρατεία για τη δολοφονία δεκάδων Ιρανών πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών, με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης, σύμφωνα με Αμερικανούς και ξένους αξιωματούχους, καθώς και μια αεροπορική επίθεση που θα περιοριζόταν σε πλήγματα κατά στόχων όπως πυρηνικές και βαλλιστικές εγκαταστάσεις πυραύλων. Και οι δύο επιλογές θα συνεπάγονταν μια επιχείρηση που θα μπορούσε να διαρκέσει ενδεχομένως εβδομάδες.

Οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας του προέδρου συζήτησαν το ζήτημα του Ιράν κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου την Τετάρτη, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ έχει δείξει ότι θα προτιμούσε μια διπλωματική συμφωνία που, αν οι ΗΠΑ πετύχαιναν όλα όσα επιδιώκουν, θα οδηγούσε στην εξάλειψη των πυρηνικών προγραμμάτων του Ιράν, στη διάλυση των περιφερειακών ένοπλων συμμαχικών δυνάμεων και στην αποσυναρμολόγηση των βαλλιστικών πυραύλων. Το Ιράν θεωρείται απίθανο να συμφωνήσει στο τελευταίο σημείο, καθώς δεν διαθέτει ισχυρή αεροπορία και βασίζεται στους πυραύλους ως κύριο αποτρεπτικό μέσο. Ο Τραμπ έχει υποδείξει ότι πρωτίστως τον απασχολεί το πυρηνικό ζήτημα, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι θα ήθελε το Ιράν να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Εν τω μεταξύ, ορισμένοι σύμβουλοι και ξένοι ηγέτες, όπως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, προτρέπουν τον Τραμπ να χρησιμοποιήσει την αμερικανική στρατιωτική πίεση για να αποσπάσει περισσότερες παραχωρήσεις από την Τεχεράνη. Το Ισραήλ ειδικότερα επιθυμεί να δει τον τερματισμό της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Αυτή τη στιγμή, δεν βρίσκονται στη Μέση Ανατολή όλα τα όπλα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ για να πλήξουν το Ιράν, αλλά ούτε και είναι απαραίτητο να βρίσκονται εκεί. Τα βομβαρδιστικά stealth B-2 εκπαιδεύονται εδώ και καιρό να εκτελούν αποστολές στη Μέση Ανατολή απευθείας από τις ΗΠΑ, όπως έκαναν τον Ιούνιο, ή από την κοινή αμερικανοβρετανική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό. Και άλλα αμερικανικά βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς μπορούν να κάνουν το ίδιο.

Ο Τραμπ έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη ότι «ενδέχεται να είναι απαραίτητο για τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το Ντιέγκο Γκαρσία», ένα νησί στον Ινδικό Ωκεανό υπό βρετανικό έλεγχο, για μια επίθεση εάν το Ιράν δεν συνάψει πυρηνική συμφωνία. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την αεροπορική βάση Φέρφορντ στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ο αμερικανικός στρατός, με την τεχνολογία stealth και τα όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, διαθέτει συντριπτικό πλεονέκτημα έναντι του Ιράν, του οποίου η αεράμυνα αποδυναμώθηκε σημαντικά από το Ισραήλ πέρυσι.

Το Ιράν, ωστόσο, διαθέτει κάποια μέσα, μεταξύ των οποίων ένα ακόμη σημαντικό οπλοστάσιο πυραύλων που θα μπορούσε να στραφεί κατά αμερικανικών και συμμαχικών βάσεων στην περιοχή, καθώς και στρατιωτικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό για τα πετρελαιοφόρα.

«Προτιμότερη η διπλωματική συμφωνία»

Δεδομένων των αβεβαιοτήτων, ορισμένοι πρώην στρατιωτικοί αξιωματικοί δήλωσαν ότι μια διπλωματική συμφωνία θα μπορούσε να είναι προτιμότερη από τον πόλεμο.

«Ειλικρινά, το καλύτερο που θα μπορούσε να προκύψει από αυτή την κατάσταση είναι ότι η δραματική αύξηση των αμερικανικών δυνάμεων θα αποτελέσει αρκετά ισχυρή ένδειξη ότι ο Τραμπ δεν αστειεύεται με τη χρήση βίας», ωθώντας έτσι την ηγεσία του Ιράν σε συμφωνία, δήλωσε ο Ντέιβιντ Ντέπτουλα, απόστρατος αντιπτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επιχείρηση «Καταιγίδα της Ερήμου» το 1991 κατά του Ιράκ.

Ωστόσο, Αμερικανοί και ξένοι αξιωματούχοι εμφανίζονται ολοένα και πιο απαισιόδοξοι ότι το Ιράν θα αποδεχθεί τις απαιτήσεις των ΗΠΑ. Αντιθέτως, ανέφεραν ότι η Τεχεράνη ίσως να είναι διατεθειμένη μόνο να αναστείλει τις δραστηριότητες εμπλουτισμού ουρανίου για σύντομο χρονικό διάστημα - ενδεχομένως μέχρι ο Τραμπ να αποχωρήσει από το αξίωμα.

Το Ιράν ελπίζει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τις διαπραγματεύσεις για να καθυστερήσει μια ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση, αλλά ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται ότι ο Τραμπ είναι πιθανό να απογοητευτεί από παρατεταμένες συνομιλίες και να διατάξει πλήγματα, σύμφωνα με ξένους αξιωματούχους που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης της Τεχεράνης.

Οι δυνάμεις

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έχει πρόσφατα μετακινήσει δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη υποστήριξης στην αεροπορική βάση Μουάφακ Σάλτι στην Ιορδανία και στην αεροπορική βάση Πρινς Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επιπλέον F-35, F-15, F-16, αεροσκάφη E-3 Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου (AWACS) και E-11 Battlefield Airborne Communications Node. Περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη αναμένονται.

Παράλληλα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει επί του παρόντος 13 πλοία στη Μέση Ανατολή και στην ανατολική Μεσόγειο για την υποστήριξη μιας πιθανής επιχείρησης, μεταξύ των οποίων το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και εννέα αντιτορπιλικά ικανά να αμυνθούν έναντι βαλλιστικών πυραύλων, σύμφωνα με αξιωματούχο του Ναυτικού. Ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, καθώς και τα τέσσερα αντιτορπιλικά της ομάδας κρούσης του, κατευθύνονται επίσης προς την περιοχή.

Το Πεντάγωνο έχει επίσης μετακινήσει επιπλέον χερσαία συστήματα αεράμυνας σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής.

Όσο εντυπωσιακή κι αν φαίνεται η συγκέντρωση δυνάμεων, αποτελεί μόλις ένα κλάσμα των μέσων που ανέπτυξαν οι ΗΠΑ στον Πόλεμο του Κόλπου το 1991 ή κατά την εισβολή στο Ιράκ το 2003. Στην πρώτη περίπτωση, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν έξι αεροπλανοφόρα στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα. Πριν από εκείνη την επιχείρηση, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανέπτυξε ολόκληρες πτέρυγες μαχητικών αεροσκαφών -και όχι απλώς μοίρες, όπως συμβαίνει τώρα- για να διεξαγάγει μια αεροπορική εκστρατεία διάρκειας έξι εβδομάδων.

Για την Επιχείρηση «Ιρακινή Ελευθερία» το 2003, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ τοποθέτησε 863 αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή. Η Επιχείρηση «Desert Storm» το 1991 περιλάμβανε 1.300 αμερικανικά αεροσκάφη από την Πολεμική Αεροπορία, το Ναυτικό και το Σώμα Πεζοναυτών, σύμφωνα με στοιχεία του περιοδικού Air & Space Forces Magazine.

Τότε και τώρα

Οι σημερινές συνθήκες είναι διαφορετικές. Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ είναι πλέον πολύ μικρότερη, ενώ δεν υπάρχουν αμερικανικές και συμμαχικές χερσαίες δυνάμεις προς υποστήριξη. Επίσης, δεν υφίσταται ευρεία διεθνής συμμαχία, εκτός εάν η ισραηλινή αεροπορία συμμετάσχει στην εκστρατεία.

Σε αντίθεση με το 1991, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο τους για ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα. Πολλά από τα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη είναι συγκεντρωμένα στην Ιορδανία.

Ωστόσο, η στρατιωτική τεχνολογία έχει εξελιχθεί, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διεξαγωγής πλήγματων ακριβείας, της χρήσης τεχνολογίας stealth και της αξιοποίησης του διαστήματος.

Και μετά τον αγιατολάχ τι;

Η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να μην είναι βέβαιη για το τι θα ακολουθούσε μετά από μια εκστρατεία βομβαρδισμών. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε βουλευτές τον Ιανουάριο ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν σαφή εικόνα για το ποιος θα αναλάμβανε την εξουσία σε περίπτωση πτώσης του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης θα αναλάμβανε πιθανότατα τον έλεγχο.

Ιρανοί αντικαθεστωτικοί, τους οποίους ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να στηρίξει στη διάρκεια των διαδηλώσεων που κατεστάλησαν βίαια, ενδέχεται να αναζωπυρώσουν τις κινητοποιήσεις μετά από μια αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών, θεωρώντας ότι πρόκειται για κατάλληλη στιγμή να αυξήσουν την πίεση προς την ηγεσία τους. Αυτό, ωστόσο, θα μπορούσε να θέσει τις ΗΠΑ μπροστά σε δίλημμα σχετικά με το αν θα παρατείνουν τον αεροπορικό πόλεμο, σε περίπτωση που το καθεστώς προχωρήσει εκ νέου σε καταστολή.

Ο Έλιοτ Κοέν, ο οποίος ηγήθηκε μελέτης για τη χρήση της αεροπορικής ισχύος στην «Καταιγίδα της Ερήμου» για λογαριασμό της Πολεμικής Αεροπορίας και σήμερα είναι ερευνητής στο Center for Strategic and International Studies, δήλωσε ότι μια σκληρή αεροπορική εκστρατεία θα μπορούσε να επιχειρήσει να αποδυναμώσει την ιρανική ηγεσία σε τέτοιο βαθμό ώστε τα εναπομείναντα μέλη της ελίτ να συμφωνήσουν σε μια ευρεία συνεννόηση με την Ουάσιγκτον.

«Αν αυτό που πραγματικά θέλει να κάνει ο Τραμπ είναι να επηρεάσει το καθεστώς και να περιορίσει την ικανότητά του να χρησιμοποιεί πυραύλους για να επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις, στο Ισραήλ, στη Σαουδική Αραβία και στα κράτη του Κόλπου, τότε πιθανότατα θα απαιτηθεί μια εντατική επιχείρηση που θα διαρκέσει εβδομάδες ή ίσως και μήνες», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

